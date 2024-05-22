Fed官員不輕言降息 美元指數連二日走升
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二上漲0.1%至104.661。美國10年期公債殖利率下跌3個基點至4.41%。
Fed理事沃勒表示，開始降息之前，他需要再看到「幾個月」的良好通膨數據。歐元兌美元貶值不到0.1%，報1.0852美元。美元兌日圓小幅走低至156.13。
Monex USA的匯市交易員Helen Given說：「除非明天下午的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄有意外，否則本周很可能會保持相當平靜的狀態。」
美元兌加幣升值0.4%至1.3676，報告顯示加拿大核心通膨年增率連續四個月下降。
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