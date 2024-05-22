台積電ADR小漲0.1% 較台北交易溢價18%
台積電ADR周二小漲0.1%，收在153.67美元，較台北交易溢價18.1%。費城半導體指數下跌0.3%。
美國股市周二小幅收高，標普500指數和那斯達克綜合指數同創新高，投資人評估聯準會（Fed）官員最近談話，以尋找降息動向，也關注輝達（Nvidia）將於周三盤後發布的財報。
標普500指數上漲13.28點，漲幅0.3%，至5,321.41點；那斯達克綜合指數上漲37.75點，漲幅0.2%，至16,832.62點。道瓊工業指數上漲66.22點，漲幅0.2%，收在39,872.99點。三大指數本月以來都至少上漲了5.4%。
台灣加權股價指數周二下跌34.88點，收在21,236.75點。台積電上漲0.7%收在841元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 175.40 +0.09 154.00 13.90
中華電 CHT 125.59 -0.94 126.50 -0.72
台積電 TSM 992.77 +0.08 841.00 18.05
聯電 UMC 54.91 +1.07 53.90 1.88
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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