美國利率究竟怎麼走？諾貝爾獎得主克魯曼這樣說

美國利率中期內會像有些人預測得那樣回歸疫前水準，還是會維持高檔較久？對此就連諾貝爾經濟學獎得住克魯曼也說毫無頭緒。

克魯曼周二上彭博電視Wall Street Week節目受訪時說，「不管是誰，號稱知道確切答案就是自欺欺人。」

美國10年期公債殖利率目前在4.4%左右，遠高於疫情爆發前夕的低於2%。無黨派的國會預算辦公室今年稍早時預計，未來十年將在4%上下。

目前任職紐約市立大學的克魯曼表示，當今形勢與疫前相比可能因為很多因素已經有了變化。他舉例說移民大幅增加，而且拜登政府的產業政策「正吸引大量製造業投資」。

他還說，拜包括人工智慧在內新技術之賜，企業也可能增加資本支出。

克魯曼接著說，即便如此「也許實際上2019年仍然應該是我們的基準，而我們也將回到非常低的利率」。