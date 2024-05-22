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標普500指數和那斯達克再創新高 市場關注Nvidia財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
選擇權交易預告輝達公布財報後股價波動會在8%以上。路透
選擇權交易預告輝達公布財報後股價波動會在8%以上。路透

美國股市周二小幅收高，標普500指數和那斯達克綜合指數同創新高，投資人評估聯準會（Fed）官員最新談話，以尋找降息動向，也關注輝達（Nvidia）將於周三盤後發布的財報。

標普500指數上漲13.28點，漲幅0.3%，至5,321.41點；那斯達克綜合指數上漲37.75點，漲幅0.2%，至16,832.62點。道瓊工業指數上漲66.22點，漲幅0.2%，收在39,872.99點。三大指數本月以來都至少上漲了5.4%。

費城半導體指數下跌0.3%，台積電ADR小漲不到0.1%。

美國10年期公債殖利率周二收在4.414%，低於周一的4.436%。

最近幾周，由於投資人重拾信心，認為通膨正在降溫，Fed今年會降息。意外強勁的企業財也提振華爾街的信心 ：據FactSet統計，截至上周五，標普5OO指數成分股公司的獲利較去年同期成長5.7%。

盡管華爾街大多數人預計今年會降息，但具體時間還不確定。Fed理事沃勒周二表示，Fed在對抗通膨方面有所進展。但沃勒也表示，在Fed降息之前，還需要看到幾個月通膨數據確實降溫。同時，投資人也關注將於周三公布的Fed最近一次決策的會議紀錄。

眾所矚目的輝達財報即將於周三盤後揭曉，能讓投資人滿意的門檻很高。輝達今年飆漲逾90%。輝達上漲0.6%。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說：「投資人今天基本在觀望，因為明天將有兩個重要事件，一是Fed會議紀錄，二是Nvidia的財報，所以我認為沒有人想在此之前進行任何大的押注。」

Nationwide 的Mark Hackett表示，「輝達的表現對於判斷當前市場走勢能否持續，以及市場能否普遍上漲十分關鍵」。

高盛集團策略師認為，股票投資人正準備迎接波動率飆升，輝達財報可能會放大任何波動。

根據選擇權分析公司Trade Alert的數據，到周五，輝達選擇權波動幅度可能達到8.7%，或2,000億美元的市值，波動方向不一定。

零售股下跌0.4%。Lowe's股價下跌 1.9%，這家家居裝飾零售商報告稱銷售額下降。梅西百貨(Macy's)上調獲利預測後上漲5.1%。

摩根大通上漲2%，推動標普500指數銀行股攀升。該股周一下跌4.5%。

IBM上漲2.1%，該公司計劃以開源形式發布一系列AI模型，並協助沙烏地阿拉伯訓練阿拉伯語AI系統。

Fed 投資人 指數

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