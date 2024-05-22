憂去年大缺電重演 越南籲鴻海等製造業節電

知情人士透露，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電，蘋果供應商鴻海據悉也「被鼓勵」要節約用電。

路透報導，產業消息來源指出，越南政府對多家製造業者提出預防性節電的要求，目的在於防止去年夏天因停電而造成巨大損失的事件再次發生。知情人士說，鴻海位於北越的組裝廠，也被要求自主節電百分之卅，而政府是「鼓勵」節電，並無強制性，至今也未影響生產。

越南經濟高度倚賴外資，一些跨國企業為分散在中國大陸的風險，也將營運版圖拓展至越南。

蘋果公司上月承諾擴大在該國支出，過去一年在當地的供應商已由廿五間增加至卅五間。身為全球最大的電子產品合約製造商，鴻海在北越擁有六座工廠，包含位於北江省的蘋果筆電和平板電腦組裝廠。

然而，去年五月和六月的熱浪造成停電，使北越的工廠營運受阻，據世界銀行初步估計，這造成相當於十四億美元的損失，等同越南國內生產毛額（GDP）的百分之○點三。

越南總理范明正三月曾對外資承諾，去年的停電事件不會重演。消息人士也說，政府要求燃煤電廠延後歲修。

儘管今年氣候條件不如去年嚴峻，越南政府為預防停電，仍加強煤炭進口並鼓勵節電。各國在越南的商會聯合總會也促請當局確保供電無虞。