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葉倫：中國工業策略成威脅 各國須因應

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
美國財長葉倫再度警告，中國大陸的工業政策已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。路透
美國財長葉倫再度警告，中國大陸的工業政策已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。路透

美國財政部長葉倫廿一日再度警告，中國的工業策略已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。這也是Ｇ７財政部長本周在義大利集會時將討論的議題之一。

葉倫在德國法蘭克福金融與管理學院獲頒榮譽博士學位，並發表演說，她表示，廉價中國產品出口浪潮，是全球經濟的重大威脅，「中國的工業政策可能似乎與我們相隔甚遠，但如果我們不做出策略性且一致性的反應，我們國家與全世界的企業存活都可能陷入風險之中」。

葉倫說，中國正致力於壟斷清潔能源科技及其他產業，這項企圖心「也可能阻止世界各國建立一些能夠帶動本身經濟成長的產業，包括新興市場國家」。

美國上周宣布對中國多項產品開徵或提高關稅，歐洲官員已在考慮對中國汽車加徵關稅。

美國 葉倫

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