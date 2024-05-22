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Fed 官員不預期降息三次

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美聯準會（Fed）官員持續呼籲在利率政策上保持謹慎，其中克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特甚至表示，她考慮放棄先前今年將降息三次的預期。

今年有決策投票權的梅斯特20日接受彭博電視訪問時說：「我之前曾公開表示，我的（預測）中值是三次；但「從目前看到的經濟形勢來看，恐怕並不合適」。她說，自第1季以來，美國通膨風險上升，實體經濟「比我預期強勁一些」。

同日，Fed副主席傑佛森在美國抵押貸款銀行協會（MBA）的會議上表示，近來通膨下降趨勢放緩，現在恐怕還難以判斷這種放緩是否會持續下去。不過他認為當前貨幣政策仍具限制性；他不願透露是否預計今年將開始降息，表示將仔細評估未來出爐的經濟數據、前景和風險平衡。

Fed負責金融監管的副主席巴爾則在亞特蘭大聯準銀行舉行的一場會議上表示，第1季通膨數據「令人失望」，他與傑佛森一樣，也強調除非確定通膨將重回2%的目標，否則將擱置降息。

Fed 通膨 降息

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