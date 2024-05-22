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AI語音酷似影星 OpenAI涉侵權

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（圖）指控OpenAI執行長奧特曼，未經同意就在最新版AI模型GPT-4o當中使用她的聲音。（美聯社）
好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（圖）指控OpenAI執行長奧特曼，未經同意就在最新版AI模型GPT-4o當中使用她的聲音。（美聯社）

美國人工智慧（AI）公司OpenAI上周發布最新聊天機器人模型GPT-4o，用戶可對其說話並獲即時回應，但該模型五種合成語音其中一種「Sky」被指酷似好萊塢女星史嘉蕾喬韓森。喬韓森對此表達震驚、憤怒，認為OpenAI未經同意使用她的聲音，雇用律師要求釐清開發細節。OpenAI則稱基於尊重，已暫停使用Sky。

喬韓森曾為二○一三年電影「雲端情人」獻聲，劇中男主角愛上由喬韓森配音的虛擬助理。OpenAI發表新模型前夕，執行長奧特曼還在社群媒體Ｘ發布一字貼文「her」，即前述電影英文片名。喬韓森說，奧特曼此舉暗示該款語音故意要神似她的聲音。

喬韓森聲明，奧特曼去年九月曾與她接洽，提議請她為聊天機器人提供音源，她已婉拒。OpenAI新模組發表數天前，奧特曼再度聯繫她請她重新考慮，她再度拒絕。不料新模組問世後，大家注意到Sky異常酷似她的聲音，難分區別。

OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）
OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）

奧特曼廿日回應，Sky是由其他專業女演員獻聲，該公司與喬韓森有任何接洽前就已選定其配音員，但出於對喬韓森的尊重，已暫停旗下產品使用Sky語音，並對雙方未能更妥善溝通表達歉意。OpenAI說，AI語音不應故意模仿任何名人的獨特聲音，Sky語音並非意在模仿喬韓森。OpenAI稱該語音源自其他演員，但拒絕提供其身分。

美國全國公共電台（NPR）報導，喬韓森律師團已致函要求OpenAI說明研發該語音系統的細節。喬韓森說，當今世人都在與深偽科技搏鬥，要保護自身形象、作品和身分。

紐約時報說，過去已有許多名人和作家指控OpenAI，未經允許就使用他們的創作，涉及侵權，喬韓森是最新一個。此外，OpenAI雖和金融時報等媒體達成授權協議，但因涉利用未授權素材來訓練聊天機器人，遭紐約時報等美媒提起著作權官司。

演員的聲音、形象權益之爭已成好萊塢關注焦點，時值數家片廠正思考如何利用AI創造新的娛樂產品，且電腦生成影音愈來愈和人類製造的內容相仿。

紐約時報 美國 聊天機器人

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