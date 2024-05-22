越南要求製造業自主節電 鴻海「被鼓勵」省電

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

知情人士透露，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電，蘋果供應商鴻海（2317）據悉也「被鼓勵」要節約用電。

路透報導，產業消息來源指出，越南政府對多家製造業者提出預防性節電的要求，目的在於防止去年夏天因停電而造成巨大損失的事件再次發生。知情人士說，鴻海位於北越的組裝廠，也被要求自主節電30%，而政府是「鼓勵」節電，並無強制性，至今也未影響生產。

越南經濟高度倚賴外資，一些跨國企業為分散在中國大陸的風險，也將營運版圖拓展至越南。

蘋果公司上月承諾擴大在該國支出，過去一年在當地的供應商已由25間增加至35間。身為全球最大的電子產品合約製造商，鴻海在北越擁有六座工廠，包含位於北江省的蘋果筆電和平板電腦組裝廠。

然而，去年5月和6月的熱浪造成停電，使北越的工廠營運受阻，據世界銀行初步估計，這造成相當於14億美元的損失，等同越南國內生產毛額（GDP）的0.3%。

越南總理范明正3月曾對外資承諾，去年的停電事件不會重演。儘管今年氣候條件不如去年嚴峻，越南政府為預防停電，仍加強煤炭進口並鼓勵節電。

停電 節電 越南

延伸閱讀

路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

林大鈞傳投資新旅行社 越南業者怒批：至今沒還一分錢

新興亞股上周走揚 外資買超台股36.9億美元居冠

新台灣之子在越南淪無身分人 躲警7年返台圓夢求學

相關新聞

AI語音酷似影星 OpenAI涉侵權

美國人工智慧（AI）公司OpenAI上周發布最新聊天機器人模型GPT-4o，用戶可對其說話並獲即時回應，但該模型五種合成語音其中一種...

上市即暴跌！投資人為什麼不敢碰中國珍珠奶茶？

珍珠奶茶在中國蔚為熱潮，但人手一杯的榮景卻仍未能說服投資人對中國茶飲品牌的信心——中國第三大手搖茶「茶百道」4月下旬在香港上市，掛牌價17.5港幣，上市首日就暴跌，跌幅最高達38%，到今天5月20日股價仍在10.5港幣上下；2021年上市的「奈雪的茶」更加慘烈，掛牌3年來跌幅超過80%，從19.8港幣跌到如今的2.89港幣左右，然而其他的中國手搖茶仍爭相想要募資上市，如「蜜雪冰城」和「古茗」等都向香港交易所遞出上市申請。中國手搖茶市場的市值在2023年達到1,450億人民幣，但是中國經濟和港股的疲軟讓投資人卻步，再加上中國手搖茶加盟店大肆擴張，過度激烈的競爭增加毛利率降低的疑慮。

葉倫：中國工業策略成威脅 各國須因應

美國財政部長葉倫廿一日再度警告，中國的工業策略已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。這也是Ｇ７財政部長本周在義大...

銅、金創新高後漲幅收斂 國際原油中東局勢不穩仍走低

銅和金價周一雙雙創下歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）銅價盤中突破每噸11,000美元關卡，金價則刷新了4月創下的歷史盤...

台海一旦發生衝突 彭博：ASML可遙控停止EUV

知情人士透露，倘若台海發生戰事，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）和台積電，有辦法停止最先進的晶片製造設備的作業，也...

小摩CEO暗示：五年內交棒 重申全球經濟前景「審慎悲觀」

摩根大通（小摩）執行長戴蒙暗示，可能會在五年內交棒，重申經濟前景潛藏風險可能影響營運表現，並表示買庫藏股將節制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。