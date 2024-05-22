台海一旦發生衝突 彭博：ASML可遙控停止EUV

知情人士透露，倘若台海發生戰事，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）和台積電，有辦法停止最先進的晶片製造設備的作業，也就是讓極紫外光（EUV）微影設備中止運轉。

彭博資訊報導，兩名不願具名的人士表示，美國政府曾私下向荷蘭及台灣當局，表達對台海衝突的憂慮。另兩名人士說，荷蘭政府與ASML商討此一威脅時，ASML向官員保證，有能力遠距停止機器運作，他們已就可能的入侵進行模擬，以便妥善評估風險。ASML和台積電均不願對此置評。

遠距關閉功能適用於ASML的EUV設備，有如內建的「終止開關」（kill switch）。EUV每台售價超過2億歐元（2.17億美元），需要經常保養維修，要是沒有ASML的零件，這些設備很快會停止運作。

ASML的技術長期以來一直受制於政府的干預，以防止其落入有心人士之手。應美國的要求，荷蘭今年開始停止出口ASML第二先進的晶片製造設備。根據彭博報導，其實在禁令生效前，美國官員就已要求ASML取消一些先前計劃向中國客戶出貨的產品。

彭博報導也說，台積電董事長劉德音先前接受CNN採訪時曾暗示，任何人入侵台灣時會發現，台積電的晶片製造機器出現故障。劉德音說，沒有人可以用武力控制台積電。