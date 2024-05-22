英韓舉辦峰會 16科技大廠達成AI安全協議

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英國與南韓共同舉辦的AI安全峰會首日，16家科技大廠就AI安全，達成了指標性的國際協議。 （美聯社）
英國與南韓共同舉辦的AI安全峰會首日，16家科技大廠就AI安全，達成了指標性的國際協議。 （美聯社）

英國與南韓共同舉辦的人工智慧（AI）安全峰會首日，包括微軟、亞馬遜、OpenAI等16家科技大廠，21日就AI安全，達成了指標性的國際協議。此外，全球領袖可望在峰會上，敲定實際管理AI科技的新協定，顯示各國積極規範AI，也爭奪AI監管話語權。

16家科技業者的協議將使美國、中國大陸、韓國、阿拉伯聯合大公國等的公司，自願確保能安全開發最先進的AI模型。

AI模型研發商將各自公布安全架構，闡明要如何評估前沿模型的風險，例如檢視技術遭有惡意人士濫用的危險性。這些架構也會包含科技公司的紅線，也就是被視為無法容忍的風險，如自動化網路攻擊或生物武器威脅。在極端情況下，若無法保證能減少相關風險，將停止發展AI模型。

英相蘇納克表示：「這麼多世界各地的AI大廠，均同意對AI安全做出相同承諾，為全球首見。」該協議僅限於前沿模型，即OpenAI聊天機器人ChatGPT大型語言模型背後的科技。

ChatGPT 2022年底問世後，監管機關和科技領袖都日益憂慮先進AI帶來的風險。六個月前英國舉辦了首場AI安全峰會，南韓首爾會議將以前次會議為基礎，應對相關風險。

英相蘇納克和南韓總統尹錫悅21日與全球領袖進行線上會議，數位部長與專家等則將在22日進行實體會議。下一場實體峰會則由法國主辦，明年召開。

與此同時，歐盟成員國也在21日通過「AI法案」，該法將於下個月生效，有望替這個幾乎可應用於各行業和日常生活的技術，設定潛在的全球基準防線。

美國對AI監管較為寬鬆，僅要求業者自願遵守，歐盟AI法案則更為全面，依據風險採取對策，倘若某一系統為高風險，業者將有更嚴格的規範，以保護公民權益。該法生效後，AI模型如ChatGPT須在法案上路後12個月遵行新法，企業則須在2026年前遵守。

ChatGPT 南韓 風險

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