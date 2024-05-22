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梅西百貨整頓奏效 調升財測

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

梅西百貨（Macy's）上季獲利優於預期，並調升全年財測，顯示公司的整頓計畫，包含關閉績效欠佳的店面與裁減人力等策略，已開始奏效，激勵該公司股價21日美股早盤漲3.5%。

梅西百貨21日盤前公布，止於5月4日的年度第1季（上季）調整後營收為48.5億美元，略低於市場預期；淨利較去年同期驟減60%至6,200萬美元，調整後每股盈餘為每股0.27美元，遠高於預期的0.15美元。

如今該公司預期2024會計年度的全年淨銷售，由先前預測的222億至229億美元，上調至223億至229億美元，也將全年每股盈餘預測，由2.45美元至2.85美元，上修至2.55美元至2.9美元。

梅西百貨今年2月決定在2027年前關閉拖累業績的約150間同名百貨，作為新計畫的一環。另一方面，梅西表示將持續投資營運較佳部門，包含將繼續營業的350間同名百貨，並擴大旗下美容連鎖店Bluemercury和高檔百貨公司Bloomingdale's的實體店面版圖。

梅西百貨認為，「消費者將繼續對非必需品支出精打細算」，並表示將持續把2024年視為一個過渡和投資之年。此外今年首季表現可望說服股東和董事會，公司應被准予更多時間整頓。

業績 消費者

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