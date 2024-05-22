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美有望批准乙太幣ETF

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

在有跡象顯示美國有望批准乙太幣現貨ETF後，這個全球第二大加密貨幣過去24小時累積漲幅超過20%，其他加密貨幣也連袂走高，一掃幣圈上周的悲觀情緒。

彭博資訊的報價顯示，乙太幣20日在美國交易時段上漲近14%，為2022年以來最大漲幅，隨後在亞洲盤繼續上攻，目前交易價格約3,777.1美元。比特幣也重新站回7萬美元之上。

彭博引述知情人士指出，美國證管會（SEC）已聯繫至少一家交易所、及至少一家潛在的乙太幣現貨ETF發行人，以更新相關的19b-4申報文件。知情人士透露，這顯示SEC批准的機率可能提高，且這次對話是意外轉變，但無法保證一定會獲得批准。

彭博資訊分析師20日也在前身為推特的社群媒體X發文表示，證管會本周稍後批准乙太幣ETF的機率，已從原估的25%提高至75%。證管會必須在23~24日的期限前，對VanEck與方舟投資各自申請的乙太幣ETF做出決定。不過，3iQ研究主管康納斯認為，現在乙太幣ETF申請狀態還沒「可觀察到」改變，只有揣測升溫。另據Coindesk報導，發行人還需S-1文件獲批准，產品才能開始交易，而批准這份文件的時間並未訂出期限。

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