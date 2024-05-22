提振銷售／目標百貨大降價 溫蒂漢堡推3美元早餐叫陣麥當勞

在物價高漲之際，為吸引更多顧客上門，目標百貨（Target）趕在國殤日長周末前宣布，將針對約5,000件熱門商品降價，溫蒂漢堡（Wendy's）則於20日起推出要價僅3美元的早餐套餐，比麥當勞計劃推出的5美元套餐還便宜。

目標百貨已在20日調降1,500多件商品的價格，整個夏季將推出更多降價活動，範圍涵蓋數十種全國品牌與目標百貨的自有品牌。Target Circle Card會員在結帳時，將額外享5%的折扣，全年還可獲得獨家優惠。

該公司說，降價的商品範圍涵蓋各式雜貨、家庭必需品、保健與美容產品，不一而足。例如，高樂氏75抽的濕紙巾從5.79美元降至4.99美元、Good & Gather一英磅無鹽奶油從3.99美元調降至3.79美元。

物價以及貸款成本上漲，讓預算捉襟見肘的消費者對於支出更加謹慎，也造成零售商必須降價來吸引更多消費者上門，像是宜家家居（Ikea）、Aldi等其他主要零售商，近幾個月都展開了降價行動。

對目標百貨來說，此次降價的另一個目的是為了提振銷售額。該公司去年營收是自2016年以來首次下滑，而且今年的業績料將陷入困頓。

許多勒緊褲帶的美國人開始減少外出用餐，速食業者為因應這種情況，也打起了價格戰。CNBC報導，麥當勞率先開出第一槍，計劃推出一套5美元的超值套餐。據了解，套餐內容將包含一份麥香雞（或麥克雙牛堡）、四塊麥克雞塊、一份薯條、一杯飲料。活動從6月25日開始，為期一個月。

如今，競爭對手溫蒂漢堡也加入戰局，而且價格還更低，自5月20日起，顧客只需3美元即可獲得包含小份調味馬鈴薯和英式鬆餅的早餐組合優惠。