小摩CEO暗示：五年內交棒 重申全球經濟前景「審慎悲觀」

摩根大通（小摩）執行長戴蒙暗示，可能會在五年內交棒，重申經濟前景潛藏風險可能影響營運表現，並表示買庫藏股將節制。

小摩20日舉辦年度投資人日活動，戴蒙在會中被問到退休計畫，他表示，可能會在短於五年的時間內卸下執行長職務，但沒有提供更多何時交棒的細節，他也暗示自己可能繼續擔任董事長。

小摩預期今年的淨利息收入可達910億美元，這比先前的預估多了10億美元，原因是美國聯準會（Fed）在今年就降息的可能性逐漸降低。然而，戴蒙重申他對全球經濟前景「審慎悲觀」，認為包括台灣在內的多處地緣政治風險會損害小摩的表現。Fed縮表也會有負面影響。

戴蒙也提到公司股價現在很高，將不準備以保留盈餘當中的3.42億美元現金來買回自家股票。

戴蒙自2006年起擔任美國這家最大銀行執行長至今，已超過18年。對於他的接班人，一直都是美國銀行業界最常被討論的話題，也是投資人關切的問題，因為他們擔心後繼者難以複製戴蒙的成功。

戴蒙告訴投資人，接班計畫「進展順利」，他的接任者將會由公司目前的高階主管中選出。多位小摩高階主管已經在銀行集團內不同的事業部門輪調歷練。

另據華爾街日報調查，去年全美大企業執行長的薪酬中位數至少為1,570萬美元，高於一年前約1,450萬美元，其中有許多人超過5,000萬美元。

這項年度調查指出，在薪酬最高的前25人中，科技業占了八位，金融、媒體或娛樂公司各五位。

薪酬最高者是博通公司（Broadcom）執行長陳福陽的1.62億美元。博通說，自2006年陳福陽擔任執行長以來，該公司的股價表現優於競爭對手，而他接下來的五年內不會拿到更多股票或現金獎勵。

Palo Alto Networks的艾若拉（Nikesh Arora）總共拿到1.51億美元，大多是股票獎勵，包括三年來發放給他的股票。黑石集團的蘇世民（Steven Schwarzman）則獲得1.2億美元。黑石說，去年該公司的總報酬率83%，超過其他美國資產管理公司

有線電視營運商Charter Communications公司的溫弗瑞（Chris Winfrey）獲得價值8,910萬美元的報酬，主要是五年內的股票選擇權及授予的股票。

數據分析公司Fair Isaac執行長蘭辛（Will Lansing）的總薪酬為6,600萬美元；該公司說，過去十年的股東報酬率高居標普500指數成分股企業的前1%。