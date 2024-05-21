美聯邦存保公司歧視性騷頻傳 董事長提辭呈

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

一份獨立報告發現，美國聯邦存款保險公司（FDIC）內部有大量與性有關的不當行為，以及「父權」文化的證據，董事長葛倫柏格今天為此提出辭呈。

葛倫柏格（Martin Gruenberg）在聲明中說：「有鑑於最近的一些事件，一旦繼任者確定了，我就準備辭去職務。」

他補充道：「在那之前，我將繼續履行FDIC董事長的職責，而這也包括改變FDIC的職場文化。」

葛倫柏格自2005年起在共和黨與民主黨籍總統任內，斷斷續續地領導FDIC，拜登最近再度任命他接任FDIC最高職位。

在葛倫柏格提出辭呈前，共和、民主兩黨的美國聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）成員今天共同呼籲他辭職。

參議員布朗（Sherrod Brown）在聲明中說：「FDIC必須有根本性的改變，這些改變始於新的領導階層，他們必須解決該機構有毒的（職場）文化，並將在那裡工作的女性及男性，還有他們的任務，放在首要的位置。」

本月稍早發布的報告發現，FDIC未能提供一個免受性騷擾、歧視，和其他人際間不當舉止的安全職場，且該機構存在著「父權、思想狹隘且規避風險的文化」。

報告指出，FDIC員工「普遍擔憂遭到報復」，導致不當行為事件漏報，管理階層的因應做法「一直都不足夠且沒有效率」。

該報告還調查了有關葛倫柏格在FDIC內部因為脾氣暴躁而聞名的通報，因此發現他與某些員工交談期間，表現得極其「嚴厲」、「咄咄逼人」、「心煩意亂」。

報告作者表示，雖然葛倫柏格的行為並非「該機構性騷擾和歧視存在的根本原因」，但職場文化「始於高層」。

共和黨 性騷擾 拜登 美國 職場

延伸閱讀

台中女中畢旅爆男領隊言語性騷 旅行社道歉：領隊永不錄用

相關新聞

AI語音酷似影星 OpenAI涉侵權

美國人工智慧（AI）公司OpenAI上周發布最新聊天機器人模型GPT-4o，用戶可對其說話並獲即時回應，但該模型五種合成語音其中一種...

上市即暴跌！投資人為什麼不敢碰中國珍珠奶茶？

珍珠奶茶在中國蔚為熱潮，但人手一杯的榮景卻仍未能說服投資人對中國茶飲品牌的信心——中國第三大手搖茶「茶百道」4月下旬在香港上市，掛牌價17.5港幣，上市首日就暴跌，跌幅最高達38%，到今天5月20日股價仍在10.5港幣上下；2021年上市的「奈雪的茶」更加慘烈，掛牌3年來跌幅超過80%，從19.8港幣跌到如今的2.89港幣左右，然而其他的中國手搖茶仍爭相想要募資上市，如「蜜雪冰城」和「古茗」等都向香港交易所遞出上市申請。中國手搖茶市場的市值在2023年達到1,450億人民幣，但是中國經濟和港股的疲軟讓投資人卻步，再加上中國手搖茶加盟店大肆擴張，過度激烈的競爭增加毛利率降低的疑慮。

葉倫：中國工業策略成威脅 各國須因應

美國財政部長葉倫廿一日再度警告，中國的工業策略已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。這也是Ｇ７財政部長本周在義大...

銅、金創新高後漲幅收斂 國際原油中東局勢不穩仍走低

銅和金價周一雙雙創下歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）銅價盤中突破每噸11,000美元關卡，金價則刷新了4月創下的歷史盤...

台海一旦發生衝突 彭博：ASML可遙控停止EUV

知情人士透露，倘若台海發生戰事，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）和台積電，有辦法停止最先進的晶片製造設備的作業，也...

小摩CEO暗示：五年內交棒 重申全球經濟前景「審慎悲觀」

摩根大通（小摩）執行長戴蒙暗示，可能會在五年內交棒，重申經濟前景潛藏風險可能影響營運表現，並表示買庫藏股將節制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。