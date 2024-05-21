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日本科技判斷來自再生能源真偽 精準掌握企業碳排

中央社／ 東京21日專電

日本發電規模最大的JERA捷熱能源（JERA）正在推出一項服務，將能判斷使用的電力是否來自再生能源，能夠更準確掌握企業的二氧化碳排放量，將能防止「漂綠」行為發生，並促進風力與地熱發電的發展。

日本經濟新聞報導，由於日本的再生能源偏重太陽能，因此需要夜間用電的企業，可能排放比預期更多的二氧化碳。

企業會以月或年為單位，計算使用電量所產生的二氧化碳量，不過只能掌握大概數字。然而，由於夜間電力大多來自火力發電，二氧化碳排放量最多可達到白天的2倍，因此夜間用電較多的工廠或零售商店，實際排放量可能更高。

JERA與東京大學研究所合作，開發用以監控發電與用戶雙方電流流向的系統，將能判別能源是否來自再生能源，並以小時為單位進行監控。這是日本第一個以時間為單位進行電流量管理的服務。

這項服務的系統與管理方式將採用國際標準，使得海內外企業能廣泛使用。日本國內將從今年起對各大企業銷售，首先引進的是東寶株式會社位於東京的日本最大攝影棚。

這項服務可以把企業的用電狀況對外公開，並把用電紀錄存放在無法竄改的區塊鏈上。JERA也正在考慮把紀錄提供給電力公司，讓日本當局能夠準確計算二氧化碳排放量，便於電力管理。

截至2022年，日本的發電結構仍以火力發電為主，占7成以上。再生能源占比約為20%，其中太陽能約占9%，風力發電0.9%，地熱僅有0.3%。再生能源發展偏重於太陽能的原因之一，在於缺少以小時為單位監控電流量的方式。若是能夠確切掌握二氧化碳排放量，將有助於企業進行綠色轉型（GX）。

太陽能發電廠雖然建造成本較低，但僅能在白天發電。如果能以小時為單位來掌握更詳盡的發電方式，預料對離岸風電、地熱發電這些在夜間與下雨天也能發電的電源需求將會增加。

再生能源 太陽能發電 日本經濟 碳排放

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