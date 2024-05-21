快訊

5分鐘內陡降6千英尺！旅客憶新航死亡亂流瞬間：行李櫃被人「撞出凹陷」

掌握關鍵錄音？傳新竹女警兼差「單純想壞壞」 按摩店驚：警察是來做臥底嗎

雨彈襲來！明半個台灣「溼答答」雨勢這日趨緩 下周有望迎梅雨季

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過去1個月來價格更迭創新高 FT：這波金價上漲純屬「中國製造」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
國際金價20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來價格更迭創新高，綜合各項數據推斷，這波漲勢主要是「中國製造」。路透
國際金價20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來價格更迭創新高，綜合各項數據推斷，這波漲勢主要是「中國製造」。路透

國際金價20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來金價更迭創新高。綜合各項數據推斷，這波漲勢主要是「中國製造」。

英國金融時報（FT）Lex專欄報導，每年春節前後一向是大陸購買黃金的旺季，今年買氣更突破以往，且改變全球金市的遊戲規則。

今年第1季以現貨為基礎的黃金ETF，淨流出113公噸黃金，是連續第八季淨流出；4月在英國、法國及德國掛牌的黃金ETF流出的黃金最多，反觀4月上海黃金交易所的成交量，幾乎比去年同期增加一倍。FT指出，這也證明國際金價近來迭創新高純屬「中國製造」。

中國購買黃金熱潮，也表現在溢價水位上。中國的現貨金價每英兩約比倫敦國際行情高出約85美元。以往在春節之前也經常出現這種溢價情況，但這一次溢價卻持續近一年之久，其中一部分需求是源自於對抗通膨，而地緣衝突升高也使黃金等安全資產更具吸引力，但現在黃金更被用來作為人民幣可能貶值的避險工具。今年來人民幣對美元已貶值2%。

一些中國買家也可能因為人民銀行積極購買黃金，於是也放心跟著買進。過去一年來，人行一直是購買黃金數量最多的央行；去年人行黃金準備數量增加225公噸，創新高。

分析師指出，儘管金價已大幅上漲，但來自中國的激情便足以支持金價在未來幾個月內繼續上漲。

ETF 人民幣 金價 黃金

延伸閱讀

貴金屬商品 漲勢凌厲

相關新聞

上市即暴跌！投資人為什麼不敢碰中國珍珠奶茶？

珍珠奶茶在中國蔚為熱潮，但人手一杯的榮景卻仍未能說服投資人對中國茶飲品牌的信心——中國第三大手搖茶「茶百道」4月下旬在香港上市，掛牌價17.5港幣，上市首日就暴跌，跌幅最高達38%，到今天5月20日股價仍在10.5港幣上下；2021年上市的「奈雪的茶」更加慘烈，掛牌3年來跌幅超過80%，從19.8港幣跌到如今的2.89港幣左右，然而其他的中國手搖茶仍爭相想要募資上市，如「蜜雪冰城」和「古茗」等都向香港交易所遞出上市申請。中國手搖茶市場的市值在2023年達到1,450億人民幣，但是中國經濟和港股的疲軟讓投資人卻步，再加上中國手搖茶加盟店大肆擴張，過度激烈的競爭增加毛利率降低的疑慮。

銅、金創新高後漲幅收斂 國際原油中東局勢不穩仍走低

銅和金價周一雙雙創下歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）銅價盤中突破每噸11,000美元關卡，金價則刷新了4月創下的歷史盤...

中位數為1,570萬美元…去年美國CEO薪酬再創新高！ 第一名是「他」

股票獎勵將美國最大企業執行長的薪酬推向歷史新高，根據華爾街日報調查，去年全美大企業執行長的薪酬中位數至少為1,570萬美...

過去1個月來價格更迭創新高 FT：這波金價上漲純屬「中國製造」

國際金價20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來金價更迭創新高。綜合各項數據推斷，這波漲勢主...

再度示警！指中國工業策略對全球造成威脅 葉倫籲各國合作因應

美國財政部長葉倫21日再度警告，中國的工業策略已對全球造成威脅，需要各國採取一致的因應行動。這也是G7財政部長本周在義大...

路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

知情人士說，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電，蘋果供應商鴻海也「被鼓勵」要節約用電。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。