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路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
越南政府擔心去年停電事件重演，要求當地製造業節約用電，蘋果供應商鴻海也「被鼓勵」要節電。歐新社
越南政府擔心去年停電事件重演，要求當地製造業節約用電，蘋果供應商鴻海也「被鼓勵」要節電。歐新社

知情人士說，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電蘋果供應商鴻海也「被鼓勵」要節約用電。

路透報導，產業消息來源指出，越南政府對多家製造業者提出預防性節電的要求，目的在於防止去年夏天因停電而造成巨大損失的事件再次發生。知情人士說，鴻海位於北越的組裝廠，也被要求自主節電30%，而政府是在「鼓勵」鴻海節電，並無強制性，至今也未影響生產。

越南的經濟成長很大部分倚賴外資，近年該國試圖吸引如半導體製造業等高耗能產業進駐。同時，一些跨國企業為分散在中國大陸設置據點的風險，也將營運版圖拓展至越南。

蘋果公司上月也承諾擴大在該國支出；該公司過去一年在當地的供應商已由25間增加至35間。身為全球最大的電子產品合約製造商，鴻海在北越擁有六座工廠，包含位於北江省的蘋果筆電和平板電腦組裝廠。

然而，去年5月和6月的熱浪造成停電，使北越地區的工廠營運受阻，據世界銀行初步估計，這造成相當於14億美元的損失，等同越南國內生產毛額（GDP）的0.3%。

越南總理范明正3月曾對外資承諾，去年的停電事件不會重演。消息人士也說，政府要求燃煤電廠延後歲修，以因應今年最高溫月份的電力需求。

儘管今年氣候條件不如去年嚴峻，越南政府為預防停電，仍加強煤炭進口並鼓勵節電。各國在越南的商會聯合總會也促請當局確保供電無虞。國營的北江電力公司（BG PC）3月表示，已要求工業園區和相關單位「配合施行節電」。

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