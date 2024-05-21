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英韓合辦AI峰會 16家企業簽署AI安全承諾、這家陸企也入列

中央社／ 倫敦21日專電

英國南韓21至22日共同舉辦人工智慧（AI）安全峰會。英國政府表示，已有來自北美、歐洲、中東、亞洲等16家企業簽署與AI科技研發有關的安全承諾，其中包括中國企業「智譜AI」。

英國政府尋求在AI安全國際規範和技術標準扮演領導角色，促進在「嚴加管制」和「自由放任」兩種AI安全管控策略之間取得平衡，並成立全球第一所「AI安全研究院」（AI Safety Institute），透過預先取得業界開發中產品等方式，實際測試評估各類新AI模型和工具的能力及風險，以協助增進各國對AI安全的理解。

去年11月，英國召開首屆全球AI安全峰會，有近30個國家的官方代表，以及超過80個學術研究機構、企業和公民組織與會。今年5月，英國與南韓合辦線上峰會，規模較小，下一場實體峰會則由法國主辦，明年召開。

根據英國科學創新暨科技部（DSIT）釋出的資料，峰會尚未正式展開，已有16家AI科技企業簽署安全承諾，要點包括不得發展或部署安全風險無法獲充分緩解的AI模型或系統、建立可供問責的安全管理架構，以及向大眾揭露各企業對前沿AI（frontier AI）科技安全的應處策略。

這16家簽署「前沿AI安全承諾」（Frontier AI SafetyCommitments）的企業包括OpenAI、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）及其旗下DeepMind、Meta、馬斯克（Elon Musk）去年創辦的xAI、微軟（Microsoft）、IBM。

另外還有三星電子（Samsung Electronics）、Anthropic、Inflection AI、Mistral AI、Cohere、G42、Naver、智譜AI、阿拉伯聯合大公國的「科技創新研究院」（Technology Innovation Institute）等。

英國科技部指出，這16家企業名單包含AI兩大強權：美國和中國。

科技部表示，這些企業將各自發布AI安全框架，向大眾說明未來將如何測算自家前沿AI模型的安全風險，包括遭惡意行為者濫用的風險，以及各家企業對安全風險的最高容忍極限為何、如何確保AI模型的安全風險不會超越此預設門檻。

在極端情況下，若企業在採取補救措施後，仍未能將AI模型或系統的安全風險保持在門檻以下，則不得繼續發展或進一步部署該模型或系統。

英國科技部指出，在訂定前沿AI安全風險門檻時，相關企業已承諾將尋求「受信任行為者」的意見，包括本國政府（前提為若情況適當）。

根據議程，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和南韓總統尹錫悅，以及英國科技大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）和南韓科技部長李宗昊將在21和22日分別共同主持一場高階會議。

AI OpenAI 南韓 英國

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