日本強化軟體定義車生產 目標2030年前銷售1,200萬輛

日本政府在籌組「汽車國家隊」開發下一代汽車軟體技術後，已設定目標，希望在2030年之前，下一代的「軟體定義車」（SDV）能賣出1,200萬輛。

日經新聞報導，日本計劃提高產銷水準，讓日本贏得30%的全球軟體定義車市占。豐田汽車、日產汽車和本田汽車將合作展開在生成式人工智慧（AI）、半導體等領域的技術研發。

日本經濟產業省20日宣布汽車業數位轉型策略草案，三大支柱分別為軟體定義車輛、是新運輸工具（例如自駕計程車），以及運用汽車數據。

軟體定義車將是發展重點，這類車輛能透過軟體更新改善功能，而不是靠引擎或其他硬體的改進。例如，原本沒有自動駕駛技術的車輛，可經由軟體更新而具備自駕功能。

日本車廠在SDV領域的努力成果，攸關未來競爭力。政府的下階段SDV銷售目標為2035年之前達到1,900萬輛。

日本也鼓勵國內車在不太可能開發自有技術的七大領域協調合作，包括晶片、連結汽車軟體與矽統的應用程式介面、虛擬模擬、能自動檢查車輛的生成式AI、防駭網路安全措施、自駕用高度精準3D地圖、車輛與物體或行人間的測量技術。

日本已宣布，今年秋季將發表相關人才培育架構，訓練更多工程師。