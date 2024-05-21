快訊

驚慌逃竄畫面曝！醫專生持三刀中捷砍人 列車進站後車上乘客急逃命

下班雨勢升級！15縣市豪雨、雷雨齊轟 1地「災防告警」恐發生暴雨

前天就逃到台北！市府對殺人未遂犯無明確回應 議員喊話蔣萬安收心

日本強化軟體定義車生產 目標2030年前銷售1,200萬輛

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本豐田汽車旗下的Lexus LF-ZC電動車，上個月在北京國際車展上展示。路透
日本豐田汽車旗下的Lexus LF-ZC電動車，上個月在北京國際車展上展示。路透

日本政府在籌組「汽車國家隊」開發下一代汽車軟體技術後，已設定目標，希望在2030年之前，下一代的「軟體定義車」（SDV）能賣出1,200萬輛。

日經新聞報導，日本計劃提高產銷水準，讓日本贏得30%的全球軟體定義車市占。豐田汽車、日產汽車和本田汽車將合作展開在生成式人工智慧（AI）、半導體等領域的技術研發。

日本經濟產業省20日宣布汽車業數位轉型策略草案，三大支柱分別為軟體定義車輛、是新運輸工具（例如自駕計程車），以及運用汽車數據。

軟體定義車將是發展重點，這類車輛能透過軟體更新改善功能，而不是靠引擎或其他硬體的改進。例如，原本沒有自動駕駛技術的車輛，可經由軟體更新而具備自駕功能。

日本車廠在SDV領域的努力成果，攸關未來競爭力。政府的下階段SDV銷售目標為2035年之前達到1,900萬輛。

日本也鼓勵國內車在不太可能開發自有技術的七大領域協調合作，包括晶片、連結汽車軟體與矽統的應用程式介面、虛擬模擬、能自動檢查車輛的生成式AI、防駭網路安全措施、自駕用高度精準3D地圖、車輛與物體或行人間的測量技術。

日本已宣布，今年秋季將發表相關人才培育架構，訓練更多工程師。

半導體 日產 自動駕駛

延伸閱讀

日本水產廳船隻執行公務觸礁 船上14人全獲救

鎖區了...日本電商平台DMM、FANZA阻擋海外IP 網哀鴻遍野

相關新聞

美股漲得華爾街分析師措手不及 紛紛上修年底目標價

美國股市屢創新高，讓華爾街的頂尖分析師們措手不及，因為迄今的標普500指數漲幅已遠超過這些分析師今年初的預期，因而紛紛上...

上市即暴跌！投資人為什麼不敢碰中國珍珠奶茶？

珍珠奶茶在中國蔚為熱潮，但人手一杯的榮景卻仍未能說服投資人對中國茶飲品牌的信心——中國第三大手搖茶「茶百道」4月下旬在香港上市，掛牌價17.5港幣，上市首日就暴跌，跌幅最高達38%，到今天5月20日股價仍在10.5港幣上下；2021年上市的「奈雪的茶」更加慘烈，掛牌3年來跌幅超過80%，從19.8港幣跌到如今的2.89港幣左右，然而其他的中國手搖茶仍爭相想要募資上市，如「蜜雪冰城」和「古茗」等都向香港交易所遞出上市申請。中國手搖茶市場的市值在2023年達到1,450億人民幣，但是中國經濟和港股的疲軟讓投資人卻步，再加上中國手搖茶加盟店大肆擴張，過度激烈的競爭增加毛利率降低的疑慮。

路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

知情人士說，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電，蘋果供應商鴻海也「被鼓勵」要節約用電。...

銅、金創新高後漲幅收斂 國際原油中東局勢不穩仍走低

銅和金價周一雙雙創下歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）銅價盤中突破每噸11,000美元關卡，金價則刷新了4月創下的歷史盤...

日本強化軟體定義車生產 目標2030年前銷售1,200萬輛

日本政府在籌組「汽車國家隊」開發下一代汽車軟體技術後，已設定目標，希望在2030年之前，下一代的「軟體定義車」（SDV）...

英特爾再起 決勝俄亥俄州廠

英特爾「俄亥俄州1廠」（Ohio One）是英特爾正在美國俄亥俄州打造的超級晶圓廠，投入金額280億美元，要是一切順利，該廠將可競逐最先進晶片的生產合約。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。