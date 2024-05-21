美菲同意訓練菲律賓人打造核電廠 尋求改善供電

法新社報導，美國與菲律賓21日同意培訓菲律賓人打造及營運核能發電廠。根據美菲當天的協議，菲律賓能源部和菲美教育基金會（PAEF）將提供菲律賓人獎學金和交流計畫，以學習民用核能和再生能源。

美國國務院亞太助卿康達在馬尼拉舉行的一場貿易論壇說，這將幫助菲律賓人培養有技術的勞動力，以打造潔淨能源基礎建設，包括營運先進核電廠的能力。菲國能源部長羅提拉則說，相關先進培訓可確保菲國具備所需產業人才。

馬尼拉正尋求改善國內電力供給。去年11月舊金山亞太經合會（APEC）峰會場邊，美菲已達成核合作協議，為美國投資在菲推展核能鋪路；該協議也要求菲方防止運交的核原料被用來製造武器。這種依據美國原子能法第123條的「123協議」對美國核能業者投資不可或缺，這些業者唯恐違反核擴散相關法規。

菲律賓總統馬可仕已展現採用核電決心，還示意不排除重啟國內一座斥資22億美元、目前封存的核電廠。該電廠是馬克仕父親、已故前總統老馬可仕獨裁統治時建造。

美國也計畫以馬尼拉當據點，為東南亞設立一個民用核產業工作組。康達說，該工作組會在菲律賓夥伴和美國業者間牽線，加速菲律賓轉向潔淨、安全核能。

法新社指出，菲律賓不時受停電影響，其國內發電量超過一半仰賴進口煤。菲國能源成本在東南亞各國間偏高，而提供呂宋島約4成電力的馬蘭巴雅（Malampaya）天然氣井也預計在幾年內枯竭，面臨能源危機的隱患。

根據氣候目標，菲律賓期望以2040年為期，讓不包括核能的再生能源占發電量5成。