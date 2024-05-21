美股漲得華爾街分析師措手不及 紛紛上修年底目標價

美國股市屢創新高，讓華爾街的頂尖分析師們措手不及，因為迄今的標普500指數漲幅已遠超過這些分析師今年初的預期，因而紛紛上調今年底的標普500目標，以BMO資本市場公司最看多，看好年底攻上5,600點。

道瓊社報導，截至20日，今年來至少11家華爾街金融投資機構都已上修標普500指數的今年底目標。光是上周就有兩家：BMO資本市場上調至5,600點，德意志銀行調高道5,500點。

目前BMO的5,600點是似乎華爾街大銀行中最多頭的預測。以20日收盤價計算，等於還有超過5%的上漲空間。

今年初華爾街金融機構大多仍看好今年美股展望，只是經過去年的凌厲漲勢後，基本上均估計漲幅普普。孰料今年來在大型科技股領軍下，除了4月短暫下跌，美股持續上攻，三大指數不斷刷新紀錄。

5月行情也促使華爾街知名空頭翻多。例如，摩根士丹利美股首席策略師威爾森（Mike Wilson）現在預估標普500可望在2025年第2季前漲至5,400點。相較下，他之前認為，在先前止於今年底的12個月期間，標普500會跌至4,500點。

威爾森轉向多頭後，摩根大通（小摩）的全球股市首席策略師拉科斯－布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）成了華爾街極少數的空頭。小摩去年11月設定的今年底標普500指數目標為4,200點，以20日收盤價計算為下跌21%。

到目前為止，市場預期今年底標普500價位的平均目標為5,289點，還比20日收盤價低了1%多。

不過，華爾街大致上仍認為前景有陰霾。Jefferies股票研究副總裁葛林內鮑姆（Andrew Greenebaum）說，原因是聯準會（Fed）降息展望一直不確定，但他最近也說，從2000年開始，華爾街預測標普500指數會跌時，後來的表現反而都相當好。