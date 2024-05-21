全球保護主義浪潮擴大 拉美正跟進美歐 對中國進口商品加徵關稅

在世界各國準備迎接「中國震撼2.0」之際，拉丁美洲國家正紛紛效仿美國和歐洲，對來自中國大陸的進口商品加徵高關稅 ，不僅使原本融洽的對中關係陷入緊張，也顯示全球保護主義浪潮擴大。

彭博資訊報導，過去幾周以來，墨西哥、智利及巴西都提高了對中國鋼鐵產品的關稅，某些情況下甚至提高了一倍以上，哥倫比亞也可能跟進。

巴西近期將實施關稅配額制度，以抵禦進口合金的低價競爭壓力。官方聲明雖未提及中國大陸，但知情人士透露，去年自中國大陸的進口激增62%至290萬噸，是此舉的背後動機之一。哥倫比亞來自中國大陸的進口鋼材價格便宜50%，當地鋼鐵製造商Paz del Rio上月請政府提高進口關稅

中國大陸近年來在拉美市場的影響力愈來愈強，已成為當地原物料的最大買家和主要投資人，不過，拉美也成為中國大陸另一個銷售商品的市場。地區鋼鐵協會Alacero的數據，目前中國大陸向拉丁美洲年出口近1,000萬噸、價值85億美元的鋼材，遠多於2000年的80,500噸。

如今，拉美與中國大陸的融洽關係正遭受考驗，全球貿易保護主義日益抬頭，中國大陸進口商品大量湧入也可能導致拉美鋼鐵業者破產，威脅共140萬個就業。華府智庫美洲對話（Inter-American Dialogue）亞洲和拉丁美洲計畫主管梅爾絲指出，「這是對中國利益和意圖的重要考驗」，也測試「拉美國家挑戰這個重要經濟夥伴決心」。

龍洲經訊中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，從某些方面來看，這些全球南方的開發中國家，是反映全球對中國大陸貿易情緒的更佳指標，顯示「針對中國商品的貿易保護主義高牆，正在許多地方豎起，不僅是在富裕國家」，最大的風險是鋼材成為主張中國大陸正在出口過剩產能的另一個範例，而開發中國家接受這種論述的可能性很高。