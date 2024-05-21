乙太幣行情大漲逾16% 市場揣測現貨乙太幣ETF獲批准機率超過75%
全球第二大加密貨幣乙太幣（Ethereum）21日盤中大漲逾16%，因跡象顯示，美國有望批准現貨乙太幣指數型基金（ETF），並帶動加密貨幣行情續揚，扭轉上周的悲觀情緒。
Coindesk報價顯示，乙太幣21日盤中激漲16.8%至3,651.43美元，為2022年以來最大漲幅，比特幣也漲6%至71,102.33美元，繼續朝3月中旬的近74,000美元歷史高點邁進。
彭博資訊報導，美國證管會（SEC）已聯繫至少一家交易所、及至少一家潛在的現貨乙太幣ETF發行人，以更新相關的19b-4申報文件。知情人士透露，這顯示SEC批准的機率可能提高，且這次對話是意外轉變，但無法保證一定會獲得批准。
彭博資訊分析師20日也在前身為推特的社群媒體X發文表示，已提高證管會本周稍後批准乙太幣ETF的機率至75%，高於原估的25%。證管會必須在23~24日的期限前，對VanEck與方舟投資（Ark Invest）各自申請的乙太幣ETF做出決定。
不過，3iQ研究主管康納斯認為，現在乙太幣ETF申請的狀態還沒有「可觀察到」的改變，只有揣測升溫。
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