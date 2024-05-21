貨櫃運價兩周漲三成、且繼續看漲 成了Fed抗通膨阻礙

過去兩周以來，航商從紅海改道已推升貨櫃運費上漲約30%，隨著進口業者在夏季海運旺季來臨前提高貨運量，海運成本預料將進一步上升，也增添美國聯準會（Fed）抗通膨任務的難度。

船東和經紀商表示，葉門青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）去年11月以來發動的一系列襲擊，已使90%的大型貨櫃船繞過紅海，改道南非好望角，拉長航行時間長達兩周半。

從中國大陸運往美國加州的每只貨櫃運費目前為4,500美元，高於4月底的3,100美元左右，從中國大陸到歐洲的貨櫃運價上周也漲至3,800美元，高於4月的2,750美元，成為航商利多，卻也是美國小型進口業者的頭痛問題。

紐約聯準銀行的調查顯示，紐約州約三分之一的服務業者、及半數的製造商都表示，「過去一個月來在取得所需的供應時，都至少遭遇一些困難」，顯示「供應取得能力的改善在過去幾個月陷入停滯」，「這個趨勢令人憂心」。

船運平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）表示，亞馬遜和沃爾瑪等大型進口業者因為年底前的訂單運價都已用長約固定，擁有等待運價回落的餘裕，但美國消費者需求維持強勁、紅海航線仍幾乎無法通行，零售商面臨的運輸成本無疑將繼續增加。

美國全國零售協會（NRF）本月稍早表示，美國最大的12座港口4月經手196萬只貨櫃，年增10%、月增2%，5月處理的貨櫃量將超過200萬只，為去年10月來最高。NRF預測，今年1~10月貨櫃處理量將比2019年同期（新冠疫情爆發前）躍增10%。

馬士基集團（Maersk）執行長柯文勝受訪表示，預期紅海繞道將持續到今年底，貨櫃量比預期還多。

除了紅海航道問題，巴拿馬運河水位還沒完全回歸正常水準、巴爾的摩基伊大橋（Key Bridge）坍塌，也造成供應鏈挑戰。部分美國企業已因供應限制而調漲價格，成了Fed想壓低通膨的阻礙。