快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

涉強迫勞動！美報告：BMW 、福斯用了被禁的中國零件

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國會報告指，多間汽車製造商BMW、福斯汽車等皆用了被禁的中國零件。路透
美國會報告指，多間汽車製造商BMW、福斯汽車等皆用了被禁的中國零件。路透

美國國會20日公布調查報告指出，汽車製造商BMW、捷豹越野路華（Jaguar Land Rover）和福斯汽車（Volkswagen），都使用了一間中國供應商的零件，該公司因遭控涉及強迫勞動關係遭美國禁止進口。

美國參議院財政委員會民主黨主席魏登（Ron Wyden）辦公室發布的報告指出，美國進口至少8000輛BMW的Mini Cooper汽車，其零件來自遭美國禁止的中國公司四川經緯達科技集團（JWD）。該公司2023年被列入「防止維吾爾人強迫勞動法」實體名單。

魏登指出，「汽車製造商的自我監管顯然沒有起到作用。」他呼籲美國海關官員加強執法力度，「打擊助長在中國可恥地使用強迫勞動的公司。」

對此，捷豹越野路華稱已發現並正在銷毀全球使用該零件的所有庫存；福斯發言人回應，將盡快並盡可能做出行動，更換零件；BWM則表示，該公司已經「採取措施停止進口受影響的產品，並將針對受影響的車輛執行服務行動，通知客戶和經銷商」。

美國國會2021年通過「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act，UFLPA），禁止進口所有來自新疆維吾爾人在強迫勞動條件下生產的商品。

福斯 維吾爾 美國

延伸閱讀

影／BMW掛假牌拒檢衝撞逃逸 三峽警方連開10槍擊中嫌犯雙腿

賴清德總統座車BMW 760i xDrive Protection曝光 防護達VR9等級

影／鶯歌BMW搶快進車道 七旬男被聯結車撞倒差點輾過

影／新北巿府委外拖吊車出包！BMW X3脫鉤撞柱車頭慘變V字形

相關新聞

涉強迫勞動！美報告：BMW 、福斯用了被禁的中國零件

美國國會20日公布調查報告指出，汽車製造商BMW、捷豹越野路華（Jaguar Land Rover）和福斯汽車（Volk...

上市即暴跌！投資人為什麼不敢碰中國珍珠奶茶？

珍珠奶茶在中國蔚為熱潮，但人手一杯的榮景卻仍未能說服投資人對中國茶飲品牌的信心——中國第三大手搖茶「茶百道」4月下旬在香港上市，掛牌價17.5港幣，上市首日就暴跌，跌幅最高達38%，到今天5月20日股價仍在10.5港幣上下；2021年上市的「奈雪的茶」更加慘烈，掛牌3年來跌幅超過80%，從19.8港幣跌到如今的2.89港幣左右，然而其他的中國手搖茶仍爭相想要募資上市，如「蜜雪冰城」和「古茗」等都向香港交易所遞出上市申請。中國手搖茶市場的市值在2023年達到1,450億人民幣，但是中國經濟和港股的疲軟讓投資人卻步，再加上中國手搖茶加盟店大肆擴張，過度激烈的競爭增加毛利率降低的疑慮。

三星改組高層人事 意外撤換晶片部門主管

在人工智慧（AI）晶片開發之爭升溫之際，三星電子21日意外宣布撤換半導體部門主管，由副會長全永鉉（Jun Young-h...

銅、金創新高後漲幅收斂 國際原油中東局勢不穩仍走低

銅和金價周一雙雙創下歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）銅價盤中突破每噸11,000美元關卡，金價則刷新了4月創下的歷史盤...

成運電動巴士前進巴拉圭 擬當地設廠攻南美洲

成運汽車今天中午與巴拉圭政府簽署電動巴士產業合作備忘錄，成運快充型電巴將引進巴拉圭，成運也將在巴拉圭設立電動巴士廠，預計...

紅海危機效應 貨輪碳排量暴增

紅海危機迫使船隻改繞道非洲好望角，不走埃及的蘇伊士運河，結果多增加了數百萬噸的碳排放。使用海運的企業，更難在他們的供應鏈當中降低對地球的汙染。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。