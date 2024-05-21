涉強迫勞動！美報告：BMW 、福斯用了被禁的中國零件

珍珠奶茶在中國蔚為熱潮，但人手一杯的榮景卻仍未能說服投資人對中國茶飲品牌的信心——中國第三大手搖茶「茶百道」4月下旬在香港上市，掛牌價17.5港幣，上市首日就暴跌，跌幅最高達38%，到今天5月20日股價仍在10.5港幣上下；2021年上市的「奈雪的茶」更加慘烈，掛牌3年來跌幅超過80%，從19.8港幣跌到如今的2.89港幣左右，然而其他的中國手搖茶仍爭相想要募資上市，如「蜜雪冰城」和「古茗」等都向香港交易所遞出上市申請。中國手搖茶市場的市值在2023年達到1,450億人民幣，但是中國經濟和港股的疲軟讓投資人卻步，再加上中國手搖茶加盟店大肆擴張，過度激烈的競爭增加毛利率降低的疑慮。

2024-05-21 08:58