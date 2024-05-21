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錢買不到快樂！教人後悔莫及的大額消費有這些

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。路透
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。路透

經常有人嘗試用大把鈔票買快樂，例如想彰顯身份地位的配件或為了實現奢華生活的夢想，結果卻後悔莫及，華爾街日報報導了一些令人懊惱的大額消費，例如奢華名表、度假小木屋、露營車和設計師高訂服。

夢想腕表

現年64歲的Bryan Desloge在40年前花了7,000多美元高價買下一支夢寐以求的勞力士潛水腕表，當時他的年收入大約是18,000美元。才兩年就發現這塊表對他來說並不實用，因為夜光指針在晚上很難看得清楚。他最近想把勞力士送給兒子，卻被拒絕，只能將之束之高閣。他現在帶的是售價約500美元的Garmin智慧手表，能執行許多勞力士做不到的任務。

度假木屋

Michael Kotas在2005年花12萬美元（約台幣390萬元）買下一間位於亞利桑那州圖森市、1950年代建成的小木屋，光修整費用就花了6萬美元，還有許多未曾預想到的潛在成本，例如小木屋在森林公園內，土地租費年年漲，而持有期間內，附近發生了兩次火災，保險費也激漲，然後是林業局要求移除小木屋周圍受蟲害的樹木，每次費用1,000到1,200美元間，而小木屋附近的樹數不勝數，如果蟲害擴大，Kotas說他會破產，而且子女長大後都不想再去小木屋。

露營車

現年75歲的Gordon Preecs在退休後，先於2013年買下一輛大型皮卡，2017年再買進6.7公尺長的露營拖車，兩輛車共花約5萬美元（約台幣1,628,000元），以便圓了與妻子遊遍全美國家公園的夢想。但擁有露營車很有經濟壓力，每加侖油只能行駛6 英里，每晚在露營公園要繳60到80美元，這些開銷加起來是一筆不小的數目，而且有些露營地位於窮鄉僻壤，安裝和拆卸拖車還很麻煩，所以他在2020年以3.2萬美元總價，賣掉了行駛里程不到5,000英里的拖車和皮卡。

設計師高訂服

63歲的加州釀酒師Pam Starr大部分工作都在戶外葡萄藤蔓之間進行，通常穿牛仔褲和背心、T恤，弄髒也不要緊。但她幾年前被一位精通時尚的貴婦朋友帶去見她的服裝設計師，被說服訂製了15件衣服，總價2萬多美元。包括一件鑲綴白色亮片的薄紗泳衣罩衫，但她從頭到尾沒穿過，因為她穿泳衣會直接下池，不會只待在池邊，以及另一件難清理又易破損的七分袖露肩絲綢襯衫，這兩件各要價1,800美元，共約台幣117,000元。Starr說，15件衣服裡，她大概只滿意3件。

夢想 設計師 露營

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