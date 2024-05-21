不講「再做五年」了！摩根大通CEO戴蒙改口五年內交棒

摩根大通執行長戴蒙長期以來，不管什麼時候問起他何時退休，他都開玩笑說，他會再做五年。然而這次在周一，戴蒙給了不同答案。他重申經濟前景潛藏的風險，可能影響摩根大通的營運表現，並表示買庫藏股將會節制。戴蒙的談話導致摩根大通股價周一收盤大跌4.5%至195.58美元，不過盤後回穩轉為微漲。

摩根大通（JPMorgan，簡稱小摩）周一（20日）舉辦年度投資人日活動，戴蒙（Jamie Dimon）在會中被問到退休計畫，他表示，可能會在短於五年的時間內卸下執行長職務。他說：「時間表不再是五年了。」但沒有提供更多何時交棒的細節，他也暗示自己有可能繼續擔任董事長。

小摩預期今年的淨利息所得可達910億美元，這比先前的預估多了10億美元，原因是美國聯準會（Fed）在今年就降息的可能性逐漸降低。然而，戴蒙重申他對全球經濟前景「審慎悲觀」，認為包括台灣在內的多處地緣政治風險會損害小摩的表現。Fed縮表也會有負面影響。

戴蒙也提到公司股價現在很高，將不準備以保留獲利當中的3.42億美元現金來買回自家股票。

戴蒙自2006年起擔任美國這家最大銀行執行長至今，已經超過18年。對於他的最終接班人，一直都是美國銀行業界最常被討論的話題，也是投資人關切的問題，因為他們擔心後繼者難以複製戴蒙的成功。

戴蒙周一告訴投資人，接班計畫「進展順利」，他的接任者將會由公司目前的高階主管中選出。多位小摩高階主管已經在銀行集團內不同的事業部門輪調歷練。

道瓊社分析，由最近的輪調安排中可以看出兩位女性主管甚具潛力：Jennifer Piepszak出任商業銀行暨投資銀行部門共同執行長，Marianne Lake則是主掌消費者銀行業務。如果戴蒙要馬上就找到人接棒，那他有總裁兼營運長Daniel Pinto這個選擇。彭博資訊另也點名與Piepszak同部門的另一位共同執行長Troy Rohrbaugh，亦是培養的接班人選之一。

目前看來應該不是那麼急，因為戴蒙周一還是說，「我擁有一如既往的精力」，「我想，當我不能做好準備或全力以赴時，我就該離開」。