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微軟和戴爾新AI PC同採高通ARM架構處理器

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
微軟2016年選擇高通，希望將Windows作業系統轉移到Arm的晶片設計上。路透
微軟2016年選擇高通，希望將Windows作業系統轉移到Arm的晶片設計上。路透

微軟和戴爾周一不約而同宣布，將推出採用高通（Qualcomm）ARM架構晶片的AI個人電腦（PC），展現相較於基於ARM的Mac電腦及x86架構的Windows個人電腦的競爭力

微軟發表AI功能的"Copilot+"PC同時，連帶推出新一代的Surface Pro平板電腦及Surface 筆記型電腦，搭載基於ARM架構的高通晶片。

戴爾周一新發表的AI PC也將搭載高通晶片。

高通這款Snapdragon X Elite處理器納入所謂的神經網路處理器（NPU），旨在加速AI為主的應用程式，譬如微軟的Copilot軟體。

微軟2016年選擇高通，希望將Windows作業系統轉移到Arm的晶片設計上。高通目前是微軟Windows產品ARM架構的獨家供應商，但合約將於今年到期。路透先前報導，輝達（Nvidia）在內的其他晶片設計商也正開發ARM架構的PC晶片。

彭博行業研究（BI）指出，市場對AI PC期待甚高，這個市場將成為高通新的收入來源；不過，由於缺乏完全優化的應用程式的生態系統，加上採用x86架構的英特爾和超微也推出對應的產品，因此今年至2025年之初PC市場對ARM架構的接受程度可能較慢。

競爭力 網路

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