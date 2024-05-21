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戴爾發表AI PC：2025年成標配 Nvidia黃仁動評合作「推廣AI關鍵」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（左）出席戴爾（Dell Technologies）在拉斯維加斯舉行的Dell Technologies World。圖右為戴爾執行長戴爾。彭博資訊
輝達執行長黃仁勳（左）出席戴爾（Dell Technologies）在拉斯維加斯舉行的Dell Technologies World。圖右為戴爾執行長戴爾。彭博資訊

個人電腦製造商戴爾（Dell Technologies）周一發表針對AI使用進行優化的新系列個人電腦（PC），押注能協助長期陷入困境的企業重新煥發活力。關於戴爾與輝達（Nvidia）之間的合作關係，Nvidia執行長黃仁勳表示，這能將AI推廣給更多客戶，幫助企業和組織創建自己的「AI工廠」。

戴爾的執行長戴爾（Michael Dell）在拉斯維加斯談AI PC說：「我們將在今年大量交付，到明年，這將成為標準配備。」

新發表的AI PC搭載高通（Qualcomm）生產的旨在加速AI工作的晶片，其中具有神經處理單元。戴爾高管表示，這些PC還包括一個專用密鑰，用於召喚微軟的AI Copilot服務。

戴爾說，AI優化電腦剛開始時會是「更先進」產品，但將「很快進入主流」：「你會想買一台不能執行你將來想做的AI工作的電腦嗎？我認為不會。」

戴爾雖以PC聞名，但投資人最近把目光投向其伺服器業務。執行長戴爾說，該公司已為「數百家」企業用戶提供了AI基礎設施。戴爾高管曾表示，截至今年2月，伺服器的積壓訂單已高達29億美元。

截至上周五，戴爾股價今年來累漲95%。投資人的歡欣鼓舞有很大程度是因為它與Nvidia合作，有助於取得高功率晶片。

Nvidia執行長黃仁勳也在拉斯維加斯受訪說：「我們希望這種生成式AI的能力帶給世上的每一家公司。這不僅僅是提供一個盒子，而是提供整個基礎設施，極其複雜的基礎設施。」  

戴爾是為政府機構和企業提供計算基礎設施的最大供應商之一，Nvidia並不直接服務這塊市場。Nvidia過去一年的銷售激增，主要依賴一小群被稱為超大規模資料中心營運商的客戶，根據彭博匯編數據，微軟、Meta Platforms、亞馬遜和Alphabet是Nvidia的最大客戶，戴爾緊隨其後。

黃仁勳說，Nvidia的擴張計劃取決於讓機構和企業開發自己的AI能力，從而刺激對其產品的需求，因此需要戴爾提供的儲存、網路和運算設備。這也就是戴爾是不可或缺合作夥伴的原因。

黃仁勳正推動Nvidia更深入地開發軟體工具、電腦設計和AI模型，幫助將該公司技術推廣到從藥物研發到造船在內的各個領域。

戴爾評價Nvidia之所以取得成功，是因為它為向AI轉變做好準備，並在創新方面超越了所有競爭對手。

Nvidia是僅次於微軟和蘋果最有價值的科技公司，即將於周三公布最新財報。分析師估計，上一季銷售成長了243%。增長速度之快，使得Nvidia現在一季的營收與兩年前的年營收幾乎不相上下。

Nvidia目前銷售個人電腦的繪圖晶片，但不銷售中央處理器或CPU。黃仁勳拒絕透露Nvidia最終是否會自己生產CPU，此舉將將與英特爾、超微（AMD）和高通直接競爭。

在黃仁勳開口討論進軍該領域可能性之前，戴爾（Michael Dell）插話說：「明年再來問吧。」 

Dell 客戶 拉斯維加斯

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