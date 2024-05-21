銅、金創新高後漲幅收斂 國際原油中東局勢不穩仍走低

銅和金價周一雙雙創下歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）銅價盤中突破每噸11,000美元關卡，金價則刷新了4月創下的歷史盤中高位，但午後漲勢收斂。原油價格小幅走低，維持了區間波動走勢，暫未受到中東最新局勢發展的影響。

油價在清淡交投中小幅走低

儘管中東發生了重大事件，但原油交易相對低迷，油價小幅走低。本月首次出現單周漲勢後，布蘭特原油徘徊在每桶84美元附近，而西德州中級原油（WTI）收在每桶80美元附近。

市場正密切關注中東事態發展。伊朗總統及外長因直升機墜毀事故喪生，而88歲沙烏地國王沙爾曼的健康狀況引發關注。

但分析師淡化了這些事件對原油期貨市場的影響，指出石油政策和出口不太可能受到影響。

與此同時，烏克蘭無人機對俄羅斯煉油廠的襲擊仍在繼續，斯拉維揚斯克(Slavyansk)的煉油廠在周末遭到襲擊。

周二到期的WTI 6月原油期貨下跌26美分，結算價報每桶79.80美元；布蘭特原油7月合約價下跌27美分，結算價報每桶83.71美元。

LME銅期貨漲破11,000美元

需求依然處於相對低迷的狀態，特別是在中國。中國的銅庫存保持在高位，而且由於需求低迷，冶煉企業紛紛趁紐約和倫敦市場銅價大漲之機對外出口銅。不過由於投資人湧入西方市場交易所，做空交易員被迫回補，因此這種脫節現象還在繼續。

銅價漲至11,000美元也引發了大量看漲的選擇權交易，這一趨勢也可能會助推價格上漲。

有銅交易商指出，這是空頭回補和基金跟風的結果。紐約商品交易所(COMEX)也出現類似情況。他說：「相當一部分空頭回補是“中國參與者”所為。」

COMEX銅價創下每磅5.1985美元或每噸11,460美元新高，因為出現軋空，交易者被迫認賠買回空頭部位或交付實物銅來平倉。

「銅市人氣看漲，市場上的投機性買盤反應了這一點，」荷蘭國際集團(ING)分析師說：「短期基本面仍令人擔憂，尤其是涉及到中國的時候。」

截至收盤，LME銅期貨上漲2.1%，報每噸10,889美元；LME鎳期貨上漲2.5%，報21615美元。

金價創下歷史新高後收斂

金價周一創下新高，從美國降息預期、中國刺激措施到地緣政治緊張局勢等一系列因素提振了需求，也帶動白銀觸及逾11年最高。

金價在紐約時段小幅走高，之前一度上漲1.4%，觸及每英兩2,450.07美元，超過了4月創下的盤中紀錄高位。

City Index的市場分析師Fawad Razaqzada表示，雖然獲利回吐導致金價回落，但長期前景依然樂觀，有望創出新紀錄。

紐約時間下午3:15，黃金現貨上漲0.8%，報2433.81美元；白銀現貨上漲2.3%，報32.2318美元。