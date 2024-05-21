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台積電ADR隨費半上漲 Nvidia在本周財報前上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一上漲1.2%，收在153.55美元，追隨費城半導體指數漲勢，較台北交易溢價拉大為18.6%。費城半導體指數大漲2.2%。

美國股市那斯達克綜合指數周一創下收盤新高，標普500指數小幅收高，輝達（Nvidia）公布備受期待的財報之前，科技股紛紛上漲，投資人也正評估聯準會（Fed）降息的時機。

那斯達克綜合指數上漲108.91點，漲幅0.7%，收在16,794.87點；標普500指數小漲4.86點，漲幅0.1%，報5,308.13點；道瓊工業指數下跌196.82點，跌幅0.5%，至39,806.77點。

將於周三盤後公布業績的人工智慧（AI）代表企業輝達上漲2.5%，今年迄今累計上漲91%。

美光科技上漲3%。銷售半導體設備和軟體的應用材料(Applied Materials)上漲3.7%。台積電ADR上漲1.2%。至少有三家券商趁財報公布前調高輝達的目標價。而摩根士丹利將美光評級從「減持」調高至「觀望」。

台灣加權股價指數周一小漲13.16點，收在21,271.63點。台積電平盤收在835元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 174.97 +3.14 152.00 15.11

中華電 CHT 126.59 +0.23 126.50 0.07

台積電 TSM 990.49 +1.23 835.00 18.62

聯電 UMC 54.25 +2.81 53.10 2.16

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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