那斯達克再創新高 費半大漲 焦點轉向Nvidia

美國股市那斯達克綜合指數周一創下收盤新高，標普500指數小幅收高，輝達（Nvidia）公布備受期待的財報之前，科技股紛紛上漲，投資人也正評估聯準會（Fed）降息的時機。

那斯達克綜合指數上漲108.91點，漲幅0.7%，收在16,794.87點；標普500指數小漲4.86點，漲幅0.1%，報5,308.13點；道瓊工業指數下跌196.82點，跌幅0.5%，至39,806.77點。

美國10年期公債殖利率從上周五的4.419%升至4.436%。

將於周三下午公布業績的人工智慧（AI）代表企業輝達，上漲2.5%，今年迄今累計上漲91%。

費城半導體指數大漲2.2%，達到3月初以來的最高收盤水準。美光科技上漲3%。銷售半導體設備和軟體的應用材料(Applied Materials)上漲3.7%。台積電ADR上漲1.2%。

至少有三家券商趁財報公布前調高輝達的目標價。而摩根士丹利將美光評級從「減持」調高至「觀望」。

Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca說：「如果Nvidia財報優於預期，可能出現小規模拉升，但現在所有股票都偏高，所以很難看到大漲。」「如果Fed開始降息，那將真正引發大漲，但目前的數據似乎還不支持這一點。」

知名摩根士丹利的策略師Michael Wilson裁員每桶預計，標普500指數到2025年6月將上漲2%，推翻自己預料到12月會下跌15%的觀點。

摩根士丹利預測標普500指數將在2025年6月達到5,400點。德意志銀行將標普500指數2024年底的目標水準從5,100點上調至5,500點，是主要券商中最高的。

不過，花旗美國股票交易策略主管Stuart Kaiser提醒，這份報告後市場將有兩周之久缺乏「明確催化劑」。

Norwegian Cruise Line 大漲7.6%，率標普500指數上漲，該公司調高今年獲利預測。同業Royal Caribbean和Carnival分別上漲4.1%和7.3%。

Netflix股價上漲3.2%，收在2021年末以來的最高價位。

天然氣生產商繼續升溫。EQT股價上漲1.8%，5月累計漲幅超過14%。由達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)老板Jerry Jones控制的Comstock Resources本月上漲19%，其中周一上漲5.1%。

摩根大通大跌4.5%，拖累道瓊工業指數。該公司執行長戴蒙表示對該公司獲利展望「審慎悲觀」，並稱不會以當前價格買回股票。

最近的漲勢已經開始引發對股票偏高的疑慮，根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據，標普500指數按預估獲利計算的本益比為20.8倍，遠高於15.9倍的歷史平均水準。