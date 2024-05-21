美連鎖海鮮餐廳聲請破產
不敵租金重擔、高昂的勞動成本、災難般的吃到飽活動，美國最大連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）已向法院聲請破產保護。
彭博資訊報導，總部位於佛州的Red Lobster，19日依美國破產法第11章聲請破產重整，列舉出的資產和負債都各在10億至100億美元間。該程序將允許公司在償債過程中繼續營運。
Red Lobster執行長提布斯在交給法院的文件中提到，餐廳近年業績每況愈下，顧客人數自2019年至今減少約30%，儘管疫後生意好轉，過去12個月的銷售仍銳減，2023年度虧損7,600萬美元。
該連鎖餐廳的財務困境來自幾個原因。首先，民眾在通膨壓力下減少外食，且人力成本提高，造成公司財務負擔；此外，許多Red Lobster餐廳的租金高於市價。再者，餐廳去年5月將20美元的「蝦子吃到飽」方案，從限時促銷活動改成永久選項，眾多海鮮愛好者無不歡欣鼓舞。但該餐廳低估了顧客的胃口，造成1,100萬美元的損失。
該公司預計將以「假馬競標」（stalking horse bid，訂立最低競標價格，禁止其他人出更低價）的方式，賣給先前向其提供1億美元融資的貸款銀行。Red Lobster目前在美國和加拿大擁有超過550間餐廳，上周已關閉93間營運欠佳的據點。
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