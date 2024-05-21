韓建立鋰儲備 強化電池鏈

南韓據悉已開始建立鋰儲備，以確保這種對其電池和汽車製造業極為重要的關鍵礦物供應無虞。

彭博資訊引述兩名消息人士報導，南韓今年已透過國有企業韓國礦害礦業公團（KOMIR），從智利採購用於電動車電池原料的碳酸鋰。另一名知情人士則說，南韓政府目前已提撥2,331億韓元（1.71億美元）預算，以取得用於發展尖端科技的關鍵礦物，金額比去年躍增了526%，且其中大部分將花在為電動車電池建立鋰儲備，因應地緣政治緊張升高時可能發生短缺的情況。

鋰價自從去年暴跌逾80%後一直漲不回來，南韓政府趁著此刻開始建立鋰儲備，同時也是為了幫助韓企達到通膨削減法（IRA）的要求，以維持在美國的競爭力。

隨著全球推動汽車電動化，導致鋰供應跟不上消費步伐，鋰價在2022年下半年漲至紀錄新高。但之後電動車需求成長持續比預期疲軟。同時，新一波的大量鋰供應也對鋰價造成向下壓力，導致了鋰價去年的崩跌。

此外，Google 20日發布的聲明說，將投資10億歐元（11億美元），擴建該公司位於芬蘭的資料中心園區，藉此帶動其歐洲的AI事業成長。