日結盟東協 對抗陸電動車

日本打算聯手東協，制定雙方在東南亞地區第一個共同的汽車生產和銷售策略，以抗衡中國大陸電動車在當地愈賣愈好的壓力。

日經新聞報導，日本和東協的經濟部長最快將在今年9月會晤，制定一項到2035年左右的臨時共同策略。豐田、本田等數家日本車廠都有在東協設廠，在當地的年產量超過300萬輛，占東協約80%的汽車產量，產品銷往中東等市場。

這項共同策略預料將涵蓋人員訓練、製造過程的去碳化、礦物資源採購、投資生質燃料等下世代領域的合作，並展開全球宣傳活動，宣揚在東協生產的車輛對環境有多友善。

在人員訓練方面，日本打算動用經濟產業省為援助全球南方所取得的1,400億日圓（9億美元）預算。在工廠和零件供應商工作的員工，將接受數位科技的訓練。日本的技術將用在偵測工廠的碳排放，並促進再生能源轉型。

針對下世代領域的投資，日本與東協將尋求共同採購電動車電池的稀有原料，並研究電池回收等領域，可能推行的計畫，包括利用廢棄食用油生產生質燃料。

日本與東協也將共同宣揚在環保方面的努力，以增加汽車的外銷量。雙方也將一同在2035年前，對包含開發中國家的全球車市進行預測。

直到目前為止，各家日本車廠在東協單打獨鬥，然而，隨著比亞迪、上汽等中國大陸車廠擴大在東協的影響力，各界認為，日本政府有介入並制定共同戰略的必要。日本將自身定位為值得信賴的夥伴，對科技發展和人員訓練等方面做出貢獻，可望嘉惠東協。

中國大陸車廠銷量的成長，對日本同業帶來日益嚴峻的挑戰。泰國政府針對在當地生產電動車的車廠提供補助與減稅，比亞迪等陸廠善用這項計畫，去年大陸品牌在泰國電動車的市占率高達85%。