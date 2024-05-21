鮑爾勉勵畢業生改變現狀

聯準會（Fed）主席鮑爾19日以錄影方式為他的母校喬治城大學法學院畢業典禮致詞，他這次沒提到通膨、利率或經濟，而是回顧自己的人生經歷，告訴畢業生預期改變並回饋社會。

45年前自喬治城大學法學院畢業的鮑爾強調，職場和人生不可避免地都會發生根本性的變革，其中大部分由技術驅動，他也敦促學弟妹們勇於承擔風險，才能在個人和專業領域上不斷成長。鮑爾上周新冠病毒檢測呈陽性，目前正居家辦公，所以未能親臨典禮現場。

他說：「如果我可以告訴年輕的自己一些事，那就是讓自己置身於將遭遇嚴峻挑戰、從事新事物的環境裡。假設自己會犯錯。要從錯誤中汲取教訓，不過分糾結而悔恨不已，你會跌倒，爬起來，再重覆循環。」

鮑爾早已離開法律界，但他強調這個教育背景開啟了許多潛在道路。

他說：「你們每個人都有能力在選擇的領域裡成功；重要的是，你們也要考慮如何回饋社會 ，利用你們的才華改變現狀。」