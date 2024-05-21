伊朗沙國政盪 牽動油價

伊朗總統萊希和外長19日在一場直升機空難中不幸喪命，另外，沙烏地阿拉伯已高齡88的國王沙爾曼，也再傳因身體不適。兩個產油大國政局同時出現一些變數，國際油價20日震盪走低。

萊希當天與亞塞拜然總統阿利耶夫在兩國邊境啟動大壩，萊希搭乘的直升機下午即在東亞塞拜然省喬發地區出事。

日本內閣官房長官林芳正20日表示，沙烏地阿拉伯王儲賓‧沙爾曼訪日行程延期，因高齡88歲的國王沙爾曼身體不適。沙國通訊社19日報導，國王沙爾曼肺部發炎將在撒拉姆宮接受治療。

倫敦布蘭特原油期貨20日一度上漲0.55%至每桶84.44美元，但也曾下跌0.9%至83.22美元；紐約西德州也是一度漲0.4%，之後翻黑跌逾1%。