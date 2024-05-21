金價銅價飆 雙創新天價

國際金價與銅價20日雙雙觸及歷史新高，延續多月的漲勢；美國今年可望降息的樂觀情緒下，提高黃金的吸引力，銅則是受惠於市場預期供應短缺。

根據彭博資訊的報價，現貨金價20日在亞洲下午盤一度上漲1.44%，觸及每英兩2,450.07美元，超過4月12日盤中創下的2,431.52美元歷史新高。上周公布美國4月通膨降溫甚於預期後，市場加碼押注聯準會（Fed）最快可能在9月降息，帶動金價不斷上攻。鈀金和白金價格也同步上揚，白銀漲到逾11年新高。

據美國商品期貨交易委員會數據，至5月14日當周交易Comex黃金期貨的避險基金，將做多黃金的押注提升至三周來高點。

此外，俄羅斯和中東的地緣政治風險再度浮現，而貴金屬向來是避險需求下青睞的資產。俄羅斯一處小型煉油廠周日遭到烏克蘭無人機攻擊以致於停工；一艘駛往中國的油輪周六在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）飛彈襲擊。

另一方面，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨20日一度上漲4.1%，達到每噸11,107.50美元，超越2022年3月創下的歷史紀錄，上海期貨也創新高。

紐約市場銅價上周已改寫空前新高，軋空行情導致紐約商品交易所（Comex）較LME出現前所未見的溢價，並引發金屬供貨轉向美國。