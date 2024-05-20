快訊

「VR虛擬實境」讓復健變好玩 發現失智者為何不洗澡

無法借還車輛！全台YouBike系統大當機 晚間10點修復完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股很強 但這個國家的股市漲得更兇

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美股最近強強滾，但英國股市漲更兇，原因包括政治穩定、股價相對便宜。圖為倫敦證交所（LSE）。 路透
美股最近強強滾，但英國股市漲更兇，原因包括政治穩定、股價相對便宜。圖為倫敦證交所（LSE）。 路透

近來美股士氣如虹、大盤指數迭創歷史新高，但英國股市的表現更出色；過去三個月美股大盤標普500指數挺升6%，同一期間英國富時100指數勁揚11%，更廣泛的富時250指數也漲逾9%，投資專家說，英國股市在經歷了多年表現不佳後終於迎來了轉機，他並強調估值看起來「非常便宜」。

BRI財富管理公司執行長兼投資長博德曼-韋斯頓（Dan Boardman-Weston）告訴CNBC：「實際上，英國有很多出色的公司，而且與其他市場相比，它們的價格非常便宜。」他舉石油巨擘殼牌（Shell）為例，該公司的本益比明顯低於其美國競爭對手。低本益比意味著股價被低估。

博德曼-韋斯頓表示，推動英國股市走高的原因有很多，包括經歷了數年動盪後出現的相對政治穩定時期，以及「投資人剛剛意識到英國股市很便宜」。他還提到近幾個月來企業併購數「顯著增加」。

私募股權集團EQT上周末證實，正在就收購電玩服務公司Keywords Studios進行深入談判。EQT出價以每股22.50英鎊收購Keywords，較後者上周五收盤價14.70英鎊溢價超過70%。消息傳出後，Keywords股價本周一（20日）早盤大漲60%以上。

博德曼-韋斯頓表示：「這正顯示英國股市被低估的程度，尤其是中小型股。」 「如果最終買家願意支付70%的溢價，並且他們仍然認為在那個價位再往上加，這就是告訴你英國市場有多便宜。」

大盤 指數 英國

延伸閱讀

澳洲交換生中毒案外案 女密友雜亂住處找到英籍前夫骨灰

【Daily Podcast】伊朗直升機墜機，總統萊希確認身亡／台灣總統副總統就職日，各大外媒如何報導？

三年誤診30次！11歲女童每天嘔吐 直到失去平衡才發現是腦瘤

英國芬蘭簽署戰略夥伴關係 應對俄羅斯威脅

相關新聞

美股早盤平盤波動 道瓊本周上演4萬點保衛戰

美股20日早盤在平盤附近波動，三大指數上周都觸及歷來高點，道瓊指數更是首次收在4萬點以上，但本周將有輝達（Nvidia）...

美股很強 但這個國家的股市漲得更兇

近來美股士氣如虹、大盤指數迭創歷史新高，但英國股市的表現更出色；過去三個月美股大盤標普500指數挺升6%，同一期間英國富...

蘋果在美提高舊換新折抵額度 刺激iPhone買氣

蘋果公司（Apple）今天在美國推出限時促銷活動，舊機換新機的折抵額度提高10至30美元（約新台幣323元至967元），...

美國力阻TikTok、北京依然歡迎特斯拉 卻是為何？

當華府望向北京，眼中出現的是意識形態與干預手段掛帥的專制強權國家：照顧自家企業、打壓外國的競爭對手。華府攬鏡自照時，則是...

法企寧靜革命 引進外籍執行長

海外出生的CEO執掌一些具重要戰略地位的法國企業，這種情況在數十年前難以想像，凸顯主管資歷的重要性，已開始蓋過對菁英主義的傳統偏好…

印度串流市場殺成紅海 出現超低價

印度信實工業集團（Reliance Industries）旗下的串流服務公司JioCinema，推出新的促銷方案，每天只要1盧比（約新台幣0.4元），就能觀賞好萊塢電視電影，並能免費收看板球比賽等實況轉播節目。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。