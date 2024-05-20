美股很強 但這個國家的股市漲得更兇

近來美股士氣如虹、大盤指數迭創歷史新高，但英國股市的表現更出色；過去三個月美股大盤標普500指數挺升6%，同一期間英國富時100指數勁揚11%，更廣泛的富時250指數也漲逾9%，投資專家說，英國股市在經歷了多年表現不佳後終於迎來了轉機，他並強調估值看起來「非常便宜」。

BRI財富管理公司執行長兼投資長博德曼-韋斯頓（Dan Boardman-Weston）告訴CNBC：「實際上，英國有很多出色的公司，而且與其他市場相比，它們的價格非常便宜。」他舉石油巨擘殼牌（Shell）為例，該公司的本益比明顯低於其美國競爭對手。低本益比意味著股價被低估。

博德曼-韋斯頓表示，推動英國股市走高的原因有很多，包括經歷了數年動盪後出現的相對政治穩定時期，以及「投資人剛剛意識到英國股市很便宜」。他還提到近幾個月來企業併購數「顯著增加」。

私募股權集團EQT上周末證實，正在就收購電玩服務公司Keywords Studios進行深入談判。EQT出價以每股22.50英鎊收購Keywords，較後者上周五收盤價14.70英鎊溢價超過70%。消息傳出後，Keywords股價本周一（20日）早盤大漲60%以上。

博德曼-韋斯頓表示：「這正顯示英國股市被低估的程度，尤其是中小型股。」 「如果最終買家願意支付70%的溢價，並且他們仍然認為在那個價位再往上加，這就是告訴你英國市場有多便宜。」