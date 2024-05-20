諾和諾德減重針出現新勁敵 美藥廠將推類似藥…每月僅199美元

美國藥廠Hims & Hers Health靠著出售威而鋼等的平價學名藥，銷售在短短幾年間衝上近10億美元，如今該公司打算靠著相同劇本，切入火熱的減重藥市場。

彭博資訊報導，Hims宣布將推出新藥，內含與諾和諾德（Novo Nordisk）熱門減重針Wegovy相同的活性成分，每月售價僅199美元。Wegovy若無保險給付，每月要價約1,350美元，禮來（Eli Lilly）的Zepbound價格相近。這表示Hims新藥的價格，比知名大廠少了85%。

諾和諾德與禮來的減重針，至少到2032年前都受專利保護，無法發售學名藥。但由於此種GLP-1減重針在美國到處缺貨，美國食品藥物管理局（FDA）允許調製藥局（compounding pharmacies）生產類似此種減重藥的藥品，讓Hims等遠距醫療公司找到變通之道。

Hims尚未完成研發作業，希望在未來幾個月能提供調製的tirzepatide，這是禮來Zepbound的活性成分。Hims積極搶進減重藥市場，今年迄今股價已大漲60%以上。