美股早盤平盤波動 道瓊本周上演4萬點保衛戰

美股20日早盤在平盤附近波動，三大指數上周都觸及歷來高點，道瓊指數更是首次收在4萬點以上，但本周將有輝達（Nvidia）財報和聯準會（Fed）會議紀錄，等著測試美股能否維持這波破紀錄的漲勢。

道瓊工業指數20日早盤下跌88點，或0.2%；標普500指數和那斯達克指數分別上漲0.2%和0.5%；費城半導體指數上漲1.5%；台積電ADR漲1.2%。

投資人熱切期待輝達22日盤後發布的財報，以尋找這家人工智慧（AI）晶片龍頭可繼續維持其爆炸性成長和領先其他對手的證據。Fed最新的會議紀錄也預計將在同一天公布。輝達20日早盤股價漲2.5%。

CFRA研究公司首席投資策略師史托瓦爾說：「本周，我們和市場變動是否已衝得太遠、太快這個問題，將會端上檯面。如果輝達財報持續超越市場預期，但幅度不大，這檔股票的漲勢將會放緩，但人們不會太快將它脫手。」

由於目前Fed官員對於今年降息時機透露的線索很少，因此投資人將會分析當天包括Fed理事沃勒（Christopher Waller）和副主席傑佛森（Philip Jefferson）等重量級決策官員的發言。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，Fed要花一些時間來對通膨正在朝向其2%目標有信心。

據CME的Fed觀測工具，交易員現在預期9月降息至少1碼的機率為74.3%。