蘋果在美提高舊換新折抵額度 刺激iPhone買氣

中央社／ 台北20日電
蘋果公司（Apple）今天在美國推出限時促銷活動，舊機換新機的折抵額度提高10至30美元。 （美聯社）
蘋果公司（Apple）今天在美國推出限時促銷活動，舊機換新機的折抵額度提高10至30美元。 （美聯社）

蘋果公司（Apple）今天在美國推出限時促銷活動，舊機換新機的折抵額度提高10至30美元（約新台幣323元至967元），消費者能以iPhone 7 Plus及後續機型換購iPhone15系列。

根據蘋果美國官網，這次舊換新活動從即日起到6月3日，雖然增加的折抵額度不多，但確實高於先前公布的換購方案。

以iPhone 14 Pro Max為例，先前換購最高可折抵630美元，限時促銷活動最高可折650美元，iPhone 13mini原本最高可折抵270美元，限時活動最高可折300美元；第3代iPhone SE先前最高可折抵160美元，限時方案最高可折抵170美元。

此外，根據陸媒界面新聞的報導，蘋果天貓AppleStore官方旗艦店從今天起至5月28日開啟新一波促銷，iPhone 15系列最多優惠人民幣2250元（約新台幣1萬221元），其他硬體包括Apple Watch、MacBookAir、AirPods、iPad都明顯降價。

蘋果2日公布截至3月底為止的2024會計年度第2季財報，所有類別的硬體產品營收都低於去年同期，僅服務營收成長，其中iPhone營收年減10.5%。蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，iPhone銷售仍在部分市場呈現成長，包括中國在內。

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