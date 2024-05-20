快訊

澳交換生老鼠藥中毒案外案 台籍女密友家中搜出英籍前夫骨灰

直播／520國宴首度移師台南 賴清德親曝原因：感謝各國帶給台灣堅定力量

美中關係緊張 墨西哥有望受惠成經濟大贏家

中央社／ 墨西哥蒙特雷20日綜合外電報導

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的地緣政治摩擦和供應鏈打結，促使愈來愈多企業將製造業務遷至美國的鄰國墨西哥。墨國有望成為美中緊張下的經濟大贏家。

墨西哥去年在所謂近岸外包（nearshoring）或友岸外包（friendshoring）趨勢帶動下，取代中國成為美國最大進口來源國。

法新社報導，墨西哥全國加工暨製造業出口協會（Index）會長馬蒂內茲（Humberto Martinez）表示，目前看到一股企業遷至墨西哥的「熱潮」。

該協會預估，墨西哥出口製造業今年將獲得約90億美元（約新台幣2903億元）外國投資的挹注，該協會還預測將有一個「新世界經濟秩序」。

墨西哥長期以較低的勞動成本、租稅獎勵優惠以及1994年起生效的北美自由貿易協定（NAFTA）等誘因，吸引企業。

如今外界憂心美中陷入冷戰也提高了墨西哥的吸引力。墨西哥總統大選將於6月2日登場，屆時可望誕生該國首位女總統。

一個新的黃金時代似乎正向墨西哥的加工出口廠（maquiladoras）招手。過去數十年來，這些工廠加工進口原料與組裝零組件後，再運回美國。

阿茲特克科技（Aztec Technologies）總裁歐喬亞（Juan Jose Ochoa）：「我們靠近邊界，占了地利之便，能出口到美國這個主要，同時也是全球最大的市場。」

「10多年前政治和經濟議題造成許多產能從美國出走到亞洲。最終因為國際關係的原因，不少出走的產能正在回流。」

根據墨西哥經濟部的資料，墨國2023年外國直接投資額（FDI）達到創紀錄的逾360億美元，其中38%來自美國。

位於墨國北部新利昂州（Nuevo Leon）、代表數千家企業的蒙特雷製造工業協會（CAINTRA）會長賈西亞（Pablo Garcia）表示，近岸外包熱潮絕非誇大的廣告宣傳，「而是絕對千真萬確」。

而已經宣布墨西哥近岸外包相關擴張的企業，包括台灣的鴻海科技集團、丹麥的樂高集團（Lego），以及美國玩具大廠美泰兒（Mattel）。

墨西哥 美國

延伸閱讀

新車出廠時一側尾燈裝成歐規的？美國一名Mustang Dark Horse車主超傻眼！

一秒到墨西哥！台北福華「德墨美食盛宴」 創意打造和牛塔可、松葉蟹海鮮桶

4注射器中企 遭美FDA進口警示

外交部感謝美國第一時間恭賀賴清德就職

相關新聞

法企寧靜革命 引進外籍執行長

海外出生的CEO執掌一些具重要戰略地位的法國企業，這種情況在數十年前難以想像，凸顯主管資歷的重要性，已開始蓋過對菁英主義的傳統偏好…

印度串流市場殺成紅海 出現超低價

印度信實工業集團（Reliance Industries）旗下的串流服務公司JioCinema，推出新的促銷方案，每天只要1盧比（約新台幣0.4元），就能觀賞好萊塢電視電影，並能免費收看板球比賽等實況轉播節目。

稅務優惠吸引避險基金進駐米蘭

前避險基金Millennium Management公司投資組合經理梅基亞（Diego Megia）創設的新避險基金Taula Capital Management，正在義大利設立辦事處，加入同業的行列，要利用這個歐洲國家提供的稅收優惠站穩腳跟。根據知情人士，已在倫敦、紐約、杜拜和澤西島建立業務版圖的Taula，也將在米蘭開設一個新的交易據點。由於此舉為內部討論事項，知情人士要求匿名，Taula Capital的代表拒絕置評。

美國大灑幣發獎勵金 南韓對美直接投資衝35年來最高

最新報告顯示，美國在去年南韓海外直接投資中的占比，達到35年來最高，主因是華府提供外國投資人大量獎勵金。

好市多3商品今年恐漲！「會員費」難逃 外媒：讓你意想不到

好市多（Costco）販售許多食品、日用品，因大包裝及實惠價格，吸引不少家庭前去購物，且好市多採會員制，民眾若想入內購物須先申辦會員。而近期外國媒體表示，好市多今年會有3種意想不到的商品會漲價，當中包含已經許久沒有漲價的會員費。

成本高電價卻降 歐洲電力業者紛紛下修再生能源目標

因成本升高，電價降低，多家歐洲大型電力公司紛紛下修或重新評估開發再生能源的目標，預示能源轉型面臨困難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。