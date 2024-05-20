美中關係緊張 墨西哥有望受惠成經濟大贏家

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的地緣政治摩擦和供應鏈打結，促使愈來愈多企業將製造業務遷至美國的鄰國墨西哥。墨國有望成為美中緊張下的經濟大贏家。

墨西哥去年在所謂近岸外包（nearshoring）或友岸外包（friendshoring）趨勢帶動下，取代中國成為美國最大進口來源國。

法新社報導，墨西哥全國加工暨製造業出口協會（Index）會長馬蒂內茲（Humberto Martinez）表示，目前看到一股企業遷至墨西哥的「熱潮」。

該協會預估，墨西哥出口製造業今年將獲得約90億美元（約新台幣2903億元）外國投資的挹注，該協會還預測將有一個「新世界經濟秩序」。

墨西哥長期以較低的勞動成本、租稅獎勵優惠以及1994年起生效的北美自由貿易協定（NAFTA）等誘因，吸引企業。

如今外界憂心美中陷入冷戰也提高了墨西哥的吸引力。墨西哥總統大選將於6月2日登場，屆時可望誕生該國首位女總統。

一個新的黃金時代似乎正向墨西哥的加工出口廠（maquiladoras）招手。過去數十年來，這些工廠加工進口原料與組裝零組件後，再運回美國。

阿茲特克科技（Aztec Technologies）總裁歐喬亞（Juan Jose Ochoa）：「我們靠近邊界，占了地利之便，能出口到美國這個主要，同時也是全球最大的市場。」

「10多年前政治和經濟議題造成許多產能從美國出走到亞洲。最終因為國際關係的原因，不少出走的產能正在回流。」

根據墨西哥經濟部的資料，墨國2023年外國直接投資額（FDI）達到創紀錄的逾360億美元，其中38%來自美國。

位於墨國北部新利昂州（Nuevo Leon）、代表數千家企業的蒙特雷製造工業協會（CAINTRA）會長賈西亞（Pablo Garcia）表示，近岸外包熱潮絕非誇大的廣告宣傳，「而是絕對千真萬確」。

而已經宣布墨西哥近岸外包相關擴張的企業，包括台灣的鴻海科技集團、丹麥的樂高集團（Lego），以及美國玩具大廠美泰兒（Mattel）。