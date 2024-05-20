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韓英合辦全球第2屆AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險

中央社／ 首爾20日綜合外電報導

韓國與英國將於明天在首爾共同舉辦第2屆全球人工智慧（AI）峰會。英國去年11月主辦首屆AI安全峰會後，這項創新技術迅速發展，各國政府莫不設法應對其日益增加的風險。

路透社報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）及韓國總統尹錫悅明天將在峰會共同主持一場線上會議。AI科技可能如何影響人類，儘管各方對此看法存在強烈分歧，加強監管AI的呼聲不絕。

蘇納克與尹錫悅聯合投書英國報紙「i」及韓國「中央日報」，文章標題為「唯有全球AI標準能阻止逐底競爭」，兩人在文中表示：「儘管各方致力形塑全球AI治理，這方面依然存在顯著落差。」

根據本次峰會網站，為期兩天的會議現被稱為「AI首爾峰會」（AI Seoul Summit），且將優先討論3大主題：AI安全、創新及包容。

法新社報導，在AI首爾峰會上，各國政府計劃就AI安全向科技企業施壓。

尹錫悅和蘇納克在投書中寫道：「當我們與企業在AI首爾峰會上會面，我們將要求它們採取更多行動，展現其組織內部如何評估及應對風險。」

全球頂尖AI公司的代表預計與會，包括推出熱門聊天機器人ChatGPT的OpenAI、Google DeepMind、法國公司Mistral、微軟（Microsoft）及Anthropic。

這場峰會除部分會議採線上方式舉行外，也在首爾召開閉門會議，有一些會議則開放民眾參與。

尹錫悅 英國 首爾

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