中國救房市提振市場信心 港股續揚亞股多收高

中國政府計劃出手支持陷入困境的房地產業，加上投資人期盼美國降息，提振了市場情緒，亞股今天多收高，延續美股道瓊工業指數日前收盤創下歷史新高的漲勢。

法新社報導，許多中國建商債台高築，北京本月17日宣布推出多項措施救房市，為這些處境艱難的房地產開發商注入一劑亟需的強心針。

世界第二大經濟體中國陷入房地產危機泥淖，不過救房市計畫令人們樂觀看待中國經濟前景。

儘管分析師警告，中國推出多重救房市方案是杯水車薪，遠不足以解決問題，投資人仍繼續買進高風險資產。

港股上個交易日勁揚，儘管一些中國房地產開發商的股票價格因投資人選擇獲利了結而下跌，港股今天收盤仍上漲0.4%。

上海、東京、雪梨、首爾、孟買、威靈頓、台北、馬尼拉股市同樣收漲。

雅加達股市收跌，曼谷小跌。資料顯示，泰國今年第1季經濟成長高於預期，但增長幅度不如上一季。