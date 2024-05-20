快訊

8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

中國救房市提振市場信心 港股續揚亞股多收高

中央社／ 香港20日綜合外電報導

中國政府計劃出手支持陷入困境的房地產業，加上投資人期盼美國降息，提振了市場情緒，亞股今天多收高，延續美股道瓊工業指數日前收盤創下歷史新高的漲勢。

法新社報導，許多中國建商債台高築，北京本月17日宣布推出多項措施救房市，為這些處境艱難的房地產開發商注入一劑亟需的強心針。

世界第二大經濟體中國陷入房地產危機泥淖，不過救房市計畫令人們樂觀看待中國經濟前景。

儘管分析師警告，中國推出多重救房市方案是杯水車薪，遠不足以解決問題，投資人仍繼續買進高風險資產。

港股上個交易日勁揚，儘管一些中國房地產開發商的股票價格因投資人選擇獲利了結而下跌，港股今天收盤仍上漲0.4%。

上海、東京、雪梨、首爾、孟買、威靈頓、台北、馬尼拉股市同樣收漲。

雅加達股市收跌，曼谷小跌。資料顯示，泰國今年第1季經濟成長高於預期，但增長幅度不如上一季。

房地產 投資人

延伸閱讀

中國手搖茶龍頭上市即暴跌：投資人為什麼不敢碰中國珍珠奶茶？

7兆人民幣才夠…陸國家隊救房市去庫存 資金多寡是關鍵

港股成交破2000億 創近1年半新高

最牛一輪／港股上攻 凱基38熱轉

相關新聞

美國大灑幣發獎勵金 南韓對美直接投資衝35年來最高

最新報告顯示，美國在去年南韓海外直接投資中的占比，達到35年來最高，主因是華府提供外國投資人大量獎勵金。

法企寧靜革命 引進外籍執行長

海外出生的CEO執掌一些具重要戰略地位的法國企業，這種情況在數十年前難以想像，凸顯主管資歷的重要性，已開始蓋過對菁英主義的傳統偏好…

印度串流市場殺成紅海 出現超低價

印度信實工業集團（Reliance Industries）旗下的串流服務公司JioCinema，推出新的促銷方案，每天只要1盧比（約新台幣0.4元），就能觀賞好萊塢電視電影，並能免費收看板球比賽等實況轉播節目。

稅務優惠吸引避險基金進駐米蘭

前避險基金Millennium Management公司投資組合經理梅基亞（Diego Megia）創設的新避險基金Taula Capital Management，正在義大利設立辦事處，加入同業的行列，要利用這個歐洲國家提供的稅收優惠站穩腳跟。根據知情人士，已在倫敦、紐約、杜拜和澤西島建立業務版圖的Taula，也將在米蘭開設一個新的交易據點。由於此舉為內部討論事項，知情人士要求匿名，Taula Capital的代表拒絕置評。

好市多3商品今年恐漲！「會員費」難逃 外媒：讓你意想不到

好市多（Costco）販售許多食品、日用品，因大包裝及實惠價格，吸引不少家庭前去購物，且好市多採會員制，民眾若想入內購物須先申辦會員。而近期外國媒體表示，好市多今年會有3種意想不到的商品會漲價，當中包含已經許久沒有漲價的會員費。

成本高電價卻降 歐洲電力業者紛紛下修再生能源目標

因成本升高，電價降低，多家歐洲大型電力公司紛紛下修或重新評估開發再生能源的目標，預示能源轉型面臨困難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。