美國大灑幣發獎勵金 南韓對美直接投資衝35年來最高

最新報告顯示，美國在去年南韓海外直接投資中的占比，達到35年來最高，主因是華府提供外國投資人大量獎勵金。

韓聯社報導，據韓國貿易協會（KITA）20日發布報告，南韓企業去年的海外直接投資總額為634億美元，其中對美國投資占了43.7%，占比達到1988年來最高。其次是開曼群島的9.7%（62億美元）、盧森堡的7.8%（50億美元）和加拿大的5.7%（36億美元）。

中國大陸在2000年代初期曾在這項占比上排名第一，但去年已下滑至第七名，僅19億美元。

南韓對美投資的增加主要是因為美國政府提供多項獎勵，包括晶片法和通膨削減法（IRA）。三星和LG新能源等南韓大企業，都已分別宣布計劃在德州和亞利桑那州設廠。

因此，南韓在美國2020年至2022年間的累積外國直接投資中的占比，已提升至約2.3%，高於2010年以前的1%。

該報告也顯示，在截至4月為止，南韓企業總共已在美國經營2,432家公司，其中26.8%為製造業，21.6%為批發業，16.8%為服務和零售業。

若以州別區分，這些公司中有24.7%位在加州，11.1%在德州，7.9%在紐約州。