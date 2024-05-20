成本高電價卻降 歐洲電力業者紛紛下修再生能源目標

因成本升高，電價降低，多家歐洲大型電力公司紛紛下修或重新評估開發再生能源的目標，預示能源轉型面臨困難。

歐洲最大再生能源發電商Statkraft本月表示，正評估其新增再生能源容量的年度目標，葡萄牙能源公司EDP則以利率高而電價低為由，縮減原本的計畫。

全球最大離岸風電業者丹麥商沃旭能源（Ørsted）將2030年再生能源目標下修多達10GW，原因是成本上升，被迫放棄美國的兩個大型計畫。

西班牙能源巨人 Iberdrola 4月表示，將對再生能源採取「選擇性」的做法，並將重心擺在更新電網。不再追求2030年達成80GW的再生能源目標，僅強調規劃100GW的方向。

義大利電力公司 Enel 去年11月宣布將再生能源的投資，由2023年至2025年的170億歐元，減至2024年至2026年的121億歐元。不過，該公司表示，計劃和合作夥伴繼續增加再生能源容量，2026年達到73GW的目標。

全球能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）再生能源研究負責人 Norman Valentine 說：「再生能源成長方面，已經進行了大規模的現實檢驗。成本環境發生了巨大變化。」

不過，以上情況並非普遍存在：德國的RWE去年11月顯著提高再生能源目標，從2030年的50GW增加到65GW。

發展再生能源受到全球政界日益關注，各國去年11月COP28氣候峰會已同意，要將2030年發電容量提高二倍達到11,000GW。

不過，由於近幾年來利率上升，使支應計畫的成本跟著上升，加上原料成本也上升，讓電力業者相當為難。而在若干市場，電價已轉而下跌。法規上審批的進度遲緩，也帶來不小阻力。

RBC資本市場歐洲、中東及非洲區域的能源轉型負責人 Ralph Ibendhal 指出，利率居高不下，再生能源開發商想吸引投資人並不容易。

他說：「在基準利率5%之時，建案區區7-9%回報看起來就不那麼吸引人。很多電力事業還有機會投資其他領域，像是強化電網）。 ”