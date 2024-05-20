泰國上季經濟未大幅放緩 緩和降息壓力 泰銖連四升

泰國第1季經濟成長速度減緩，但仍優於分析師預估，主要受觀光與民間消費帶動，舒緩泰國央行面對政府呼籲降息的壓力。

泰國國家經濟社會發展局20日公布，第1季國內生產毛額（GDP）年比成長1.5%，較去年第4季的1.7%增幅減緩，但遠高於彭博資訊調查經濟學家所預估的0.8%增幅。

泰國上季經濟與前一季相比，成長1.1%，高於分析師預估的0.6%增幅。該國GDP在去年第4季萎縮0.4%。

最新數據出爐後，泰銖兌美元匯率升值0.65%至35.883泰銖兌1美元，延續四天來的升勢。

數據顯示，第1季民間消費年比成長6.9%，抵銷政府支出下滑2.1%的拖累因素。

彭博資訊分析，高於預期的GDP數據或許能緩和泰國央行必須降息的壓力。泰國央行政策利率自去年9月以來維持在2.5%，為十年高點，不過，泰國總體經濟方面呈現弱勢，消費者物價在去年底出現負成長，GDP成長停滯。此時，泰國政府與泰國央行的緊繃關係已有降溫，泰國財長皮猜（Pichai Chunhavajira）上周表示，會將貨幣決策權留給泰國央行，同時解釋說，能取得貸款和流動性的情況是比借貸利率水準更為重要的。

泰國的名目通膨率在4月終於加速，是七個月來首度提升。泰國央行上月表示，維持利率不變，讓他們擁有政策選項，能夠應付匯率波動、地緣政治風險和聯準會轉向寬鬆帶來相關不確定性等局面。

這個東南亞第二大國的經濟預期會在下半年回升，主要因國家預算遭到嚴重拖延後，終於能進行公共支出，餵經濟帶來支撐。泰國政府目標今年稍後實施140億美元現金發放計畫，藉此提振消費。批評人士已警告說，這可能會引發通膨，不利財政整頓。